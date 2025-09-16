Suscribirse

Valledupar

Ataque a bala en Valledupar: una mujer muerta y tres personas heridas, entre ellas, una menor de 14 años

Las autoridades investigan lo sucedido.

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

16 de septiembre de 2025, 12:35 p. m.
Imagen general de Valledupar, Cesar. Foto: Guillermo Torres Reina. | Foto: guillermo torres-semana

Los hechos de violencia no se detienen en las diferentes regiones del país, pese al esfuerzo de las autoridades nacionales para contener los hechos que generan terror entre la ciudadanía.

En la ciudad de Valledupar, Cesar, se registró un nuevo ataque a bala que cobró la vida de una mujer y dejó a tres personas más gravemente heridas, entre ellas, una menor de 14 años de edad.

Lo que se ha conocido es que hombres armados y encapuchados llegaron hasta el antejardín de una vivienda situada en el barrio Altos de la Pimienta, donde se encontraban estas personas y abrieron fuego contra los presentes.

Contexto: Tragedia en Valledupar: mujer embarazada murió tras recibir descarga eléctrica
Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía.
Los criminales iban encapuchados cuando dispararon contra estas personas. | Foto: Foto 1; Colprensa / Foto 2: Getty Images

La mujer que falleció fue identificada por las autoridades judiciales como Nurys Mercedes Olmos Meza, quien recibió varios impactos de bala en su tórax y abdomen, por lo que la auxiliaron hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede barrio La Nevada, donde el personal médico indicó que había llegado sin vida debido a la gravedad de las lesiones.

Los dos mayores de edad que terminaron heridos son Ronaldo Peñaloza, quien tiene varios disparos en la espalda y su brazo derecho, mientras que José Henao terminó baleado en uno de sus pies. Este último tiene anotaciones judiciales por varios delitos, así lo aseguraron desde la Policía, y es conocido con el alias del Zarco.

Contexto: Desplome del techo en un gimnasio de Valledupar generó pánico entre las personas que estaban haciendo ejercicio; todo quedó en video
El oficial fue trasladado de inmediato al Hospital de la Universidad de Chicago, donde permanece en estado crítico.
Las autoridades buscan a los responsables de estos hechos. Imagen de referencia. | Foto: Getty Images

La inteligencia de la Policía Nacional no descarta que este hecho se trate de un posible ajuste de cuentas entre organizaciones ilegales por temas de rentas criminales. Los investigadores judiciales se encuentran al frente de las pesquisas, revisando cámaras de seguridad de la zona, pero también recogiendo testimonios de las personas que fueron testigos de este nuevo acto sicarial que generó terror entre la ciudadanía.

Desde la Policía de Valledupar aseguraron que han intensificado los controles en las diferentes zonas complejas de la ciudad con el fin de poder evitar este tipo de situaciones.

