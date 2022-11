Biden dijo sentirse fortalecido, tras las elecciones del Senado en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este domingo 13 de noviembre que la reciente victoria del Partido Demócrata en las elecciones al Senado de EE. UU. lo fortalecen. Esto, de cara al encuentro que mantendrá el lunes 14 con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien dijo mantener una relación muy cordial, si bien es necesario delimitar las “líneas rojas” en las negociaciones bilaterales.

“Sé que salgo reforzado, pero no lo necesito. Conozco a Xi Jinping, he pasado más tiempo con él que con cualquier otro líder mundial. Le conozco bien y él me conoce a mí, y tenemos muy pocos malentendidos”, explicó el presidente durante los últimos momentos de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático / Asia Oriental (ASEAN/EAS), en Camboya.

Biden hizo estos comentarios solo horas después de la confirmación de que su Partido Demócrata mantendrá el control de la cámara alta del Congreso en las elecciones legislativas del 8 de noviembre gracias a la victoria de Catherine Cortez Masto en el estado de Nevada.

“Lo que tenemos que hacer es descubrir dónde están las ‘líneas rojas’ y qué vamos a hacer durante los dos próximos años”, añadió el presidente Biden en relación con el tiempo que le queda en la Casa Blanca hasta las próximas elecciones.

“Espero tener con él una conversación directa, como siempre he tenido. No recuerdo que ninguno de los dos haya cometido un error de cálculo a la hora de interpretar nuestras diferentes posturas, y eso en una relación que me parece de una importancia crítica”, agregó.

Tal y como anunció ayer el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, Biden le comunicará a su homólogo chino en la reunión que mantendrán durante el G20 en Bali (Indonesia) que el Ejército estadounidense ampliará su presencia militar en la región del Indo-Pacífico si Pekín no presta su ayuda para desactivar la tensión con Corea del Norte.

Sullivan indicó que cualquier nuevo ensayo norcoreano con proyectiles desembocará “simplemente en un incremento de la presencia militar y de seguridad estadounidense en la región”.

“Por ello, a China le conviene jugar un papel constructivo a la hora de contener los peores vicios de Corea del Norte. Si Pekín decide hacerlo o no, es cosa suya”, explicó Sullivan antes de matizar que Biden no tiene intención de imponer nada al presidente chino, sino “sencillamente explicarle su perspectiva sobre el asunto”.

Joe Biden pide perdón en Egipto por la medida climática de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes 11 de noviembre a las naciones del mundo que lamentaba que el expresidente Donald Trump retirara a Estados Unidos de un pacto histórico de reducción de emisiones y advirtió de un inminente “infierno climático”.

“Nos reincorporamos inmediatamente al acuerdo de París”, dijo Biden en un discurso por el Día de los Veteranos en la conferencia sobre calentamiento global COP27 en la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheikh, en el Mar Rojo.

“Pido disculpas por habernos retirado del acuerdo”, añadió el presidente.

Donald Trump retiró formalmente a EE. UU. del acuerdo de París en noviembre de 2020, unos dos meses antes de que Biden asumiera el cargo, después de decir que lo haría en 2017 porque “fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París”.

En ese sentido, puede ser políticamente problemático que los presidentes estadounidenses se disculpen en el extranjero por los actos de sus predecesores. Los republicanos arremetieron regularmente contra el expresidente Barack Obama por sus comentarios en el extranjero después de que creciera el sentimiento antiestadounidense durante la guerra de Irak.

Biden, que cumplirá 80 años el 20 de noviembre, llegó a Egipto después de una serie de meteduras de pata en el jardín de la Casa Blanca cuando partía para el viaje a última hora del jueves.

Al ser preguntado por un periodista sobre si tenía esperanzas de que la guerra entre Rusia y Ucrania terminara pronto, el presidente confundió “Rusia” y “Ucrania”, “Colombia” y “Camboya” y dijo incorrectamente que estaba visitando “El Cairo” en Egipto, en lugar de Sharm el-Sheikh, a unos 500 kilómetros de distancia.

“No creo que el conflicto con Rusia y Ucrania se resuelva hasta que Ucrania salga de (...) hasta que Putin salga de Ucrania”, dijo Biden en el césped. “De todos modos, chicos, me dirijo a, en primer lugar, ir a El Cairo para el esfuerzo medioambiental, luego me dirijo a Colombia y luego, quiero decir, Camboya. Estaba pensando, estoy pensando en el hemisferio occidental”, indicó.

El presidente de EE. UU. es de mayor edad de la historia y su agudeza mental es regularmente un tema de debate político. El miércoles, Biden abandonó una rueda de prensa posterior a las elecciones de mitad de mandato antes de lo previsto, después de referirse por error a la retirada de las tropas rusas de “Faluya”, una ciudad de Irak, cuando quería decir “Kherson”, en Ucrania. Biden había dicho que llamaría a 10 periodistas para que le hicieran preguntas, pero se marchó tras llamar solo a nueve.

Biden se ciñó a su guion en la cumbre COP27, donde prometió que Estados Unidos cumpliría su promesa del Acuerdo de París de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad de los niveles de 2005 para 2030.

*Con información de Europa Press