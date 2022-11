El testimonio del hombre que atropelló a 25 reclutas de policía: “no lo hice intencionalmente”

Tras una semana de la detención de Nicholas Gutiérrez, el hombre que es acusado del polémico accidente de tráfico en el que 25 reclutas de la policía terminaron heridos, cinco de los cuales tuvieron un diagnóstico grave, en una carretera de la ciudad de Whittier, Los Ángeles, Estados Unidos.

Gutiérrez, un joven de 22 años, dio una entrevista a un medio local en donde dio su versión de los hechos, puesto que, según afirmó, las autoridades habían informado que él había cometido el accidente intencionalmente, lo que claramente lo perjudicó en el proceso judicial en su contra.

“No lo hice intencionalmente... Me gustaría que nunca hubiera pasado. Me siento mal de que haya sucedido. Intentaron decir que lo hice intencionadamente, cosa que no hice. Seguí diciéndoles que no lo hice”, afirmó Gutiérrez en entrevista para NBC News, explicando que se arrepiente de los hechos, dejando claro que, según su versión, fue un accidente.

“Me quedé dormido al volante. Me desperté con el sonido de los reclutas golpeando las ventanas. Me sacaron a rastras. Pregunté si todo estaba bien”, continuó agregando, insistiendo en que no claramente, era responsable, por lo que había estado pendiente de la situación mientras pudo.

Entre tanto, su abogada, Alexandra Kazarian, también dio declaraciones al medio citado, afirmando que Gutiérrez tenía familiares policías, por lo que no era un crimen de “odio”, y que estaban agradecidos por la investigación que se estaba llevando por parte de las autoridades al respecto.

“Nicholas proviene de una orgullosa familia de policías y las lesiones de estos reclutas son más que desgarradoras... La familia Gutiérrez agradece que el Departamento del Sheriff se haya tomado el tiempo para realizar una investigación completa y completa. Como muchos han pedido, queremos enfatizar que Nicholas era su forma de trabajar y no tenía drogas ni alcohol en su sistema”, explicó la representante legal.

El sheriff Alex Villanueva relató que, en palabras de un testigo presencial, las imágenes del atropello “parecían las de un accidente de avión”. “Había tantos cuerpos esparcidos por todas partes en diferentes estados de lesiones que fue bastante traumático para todas las personas involucradas”, dijo sobre el hecho que se desarrolló el 17 de noviembre.

Nicholas Joseph Gutiérrez, de 22 años, fue detenido bajo sospecha de intento de asesinato de agentes del orden público. Según fuentes del Departamento del Sheriff del condado, las autoridades han fijado una fianza de dos millones de dólares, tal y como recoge el diario local Los Angeles Times, por las afectaciones tanto a las víctimas, como a la ciudad.

De acuerdo con ABC 7, que cita al Cuerpo de Bomberos, el joven de 22 años chocó contra el grupo que realizaba maniobras de entrenamiento. Posteriormente, el hombre se estrelló contra un poste de luz y registró algunas lesiones de baja consideración. A la zona se desplegaron decenas de unidades de la oficina del alguacil, así como varias ambulancias.

Socorristas también fueron captados intentando prestar asistencia en el pavimento y empezando el traslado de otros a las unidades médicas. Los hechos tuvieron lugar exactamente en South Whittier, no muy lejos de Mills Avenue y Trumball Street.

“La parte más difícil es encontrar a cada víctima”, dijo el capitán retirado del equipo de bomberos, Rick Godinez, a CBSLA, antes de agregar que había “lonas rojas, amarillas y verdes utilizadas por los socorristas para categorizar a las víctimas (...). “Los primeros en responder comenzarán a comunicarse con los hospitales para comenzar a desviar a las víctimas a cada víctima a diferentes hospitales”.

Gutiérrez, a quien se le practicó una prueba de alcoholemia que dio negativo, fue trasladado con heridas a un hospital. El arresto se produjo horas después de que las autoridades de Los Ángeles registraran el domicilio familiar del sospechoso.

*Con información de Europa Press.