Power Rangers: desde suicidios hasta asesinatos, la maldición de los actores de la serie infantil

Los Power Rangers fue una serie de televisión infantil que tuvo varias temporadas y era seguida por millones de menores alrededor del mundo. Sin embargo, los actores que participaron en la producción se han visto envueltos en varias polémicas, que han tenido finales trágicos.

El suicidio de Jason David Frank, más conocido como el Power Ranger verde

El icónico actor Jason David Frank, quien interpretó por años a Tommy en Power Rangers, falleció en la mañana del domingo 20 de noviembre de 2022. Esta noticia conmovió al mundo entero que creció viendo al poderoso personaje.

El Power Ranger legendario, como fue considerado este personaje, murió a sus 49 años. La noticia fue confirmada por su entrenador Mike “The Greek” Bronzoulis luego de que medios de comunicación de Estados Unidos publicaran su deceso. El medio TMZ confirmó que el suicidio fue la causa de su muerte.

“QEPD mi hermano de otra madre, Jason David Frank, todavía estoy en shock. Me siento terrible, me llamó, me dejó un mensaje y tardé mucho. Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones por su esposa Tammie y sus hijos, rezo para que Dios los lleve a través de este momento difícil”, escribió con una emotiva foto de los dos.

Otro actor de los Power Rangers en problemas, fue condenado a muerte

El caso del actor Skylar Preciosa DeLeon ha estado presente durante años dentro de las noticias judiciales de los Estados Unidos. DeLeon se hizo famoso al participar en la serie The Mighty Morphin Power Rangers en los años 90 y era considerado una de las promesas de las jóvenes promesas de la actuación de la época.

De pequeño solía llamarse John Julius Jacobson Jr., y nació el 12 de agosto de 1979 en California, Estados Unidos. El actor tomó la decisión en dos ocasiones de cambiarse el nombre: primero fue Skylar Julius DeLeon, y en la época más oscura de su vida se cambió el nombre a Skylar Preciosa DeLeon.

Años después de que contrajera matrimonio con Jennifer Henderson, el actor y su esposa fueron hallados culpables por la justicia estadounidense del asesinato de Tom y Jackie Hawks, una pareja de esposos que estaba vendiendo su yate en el año 2004. Según el reporte de las autoridades, ambas parejas estaban en la embarcación junto con dos cómplices.

Los cuerpos de las víctimas nunca fueron encontrados por las autoridades, sin embargo, en el año 2004, durante un interrogatorio oficial, Alonso Machain confesó la verdad del crimen.

Por estos hechos, DeLeón fue sentenciado a pena de muerte por inyección letal y su esposa Jennifer Henderson fue condenada a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El actor deberá estar recluido en el llamado “el corredor de la muerte”, a la espera de que llegue el día de su ejecución.

El Power Ranger rojo se declaró culpable de asesinato

El actor Ricardo Medina Jr., que participó en varias producciones de los Power Rangers interpretando el papel de Cole Evans, el ranger rojo de la temporada Wild Force, se declaró culpable de asesinar con una espada a su compañero de piso, informó en meses pasados la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles a través de un comunicado.

El artista, de 38 años, fue detenido en febrero de 2015 por matar presuntamente a su compañero de apartamento Joshua Sutter. Según el relato de las autoridades, Medina discutió con Sutter acerca de la novia del actor. Medina, quien se encontraba en esos momentos con su pareja, se encerró en su habitación, pero Sutter logró entrar y fue entonces cuando el actor le clavó la espada.