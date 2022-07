Avión en Argentina tuvo que aterrizar de emergencia por amenaza de bomba, ¿qué pasó?

Un avión de Aerolíneas Argentinas debió aterrizar de emergencia el sábado 23 de julio luego de reportarse una amenaza de bomba que resultó falsa, informó la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Los 172 pasajeros y seis tripulantes del Boeing 737 que partió de Buenos Aires fueron desembarcados sin incidentes en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, a unos 1.700 km al sur de la capital argentina.

“El procedimiento comenzó a raíz de un llamado al 911 (policía de Buenos Aires) que alertó sobre la presencia de una bomba mientras el avión estaba en vuelo”, se indicó en la nota oficial. “El rastrillaje de la Brigada de Explosivos a la cabina, el equipaje y la bodega no arrojó novedades”, según el comunicado de la policía.

El avión se dirigía desde Buenos Aires a la ciudad de Ushuaia, 3.000 km al sur de Argentina. El aterrizaje ocurrió a las 7:40 de la mañana (hora de Argentina), momento en el cual la estación aérea fue cerrada transitoriamente mientras se activaba el Plan de Contigencia aeroportuaria.

Uno de los pasajeros, Leandro Santillán, vivió en carne propia lo sucedido y habló con un medio de comunicación argentino narrando lo que ocurrió dentro de la aeronave. “Nos dijeron que habíamos llegado a Comodoro Rivadavia. Aterrizamos y adentro del avión, con el avión lleno de gente, nos comentaron que había una amenaza de bomba. No solo eso, sino que nos tuvieron entre 30 y 40 minutos, te diría hasta casi una hora, pero no quiero exagerar para no desvirtuar las cosas, adentro a todos los pasajeros con una bomba, supuestamente. El protocolo, si lo hay, es un desastre. Pero yo no creo que lo haya”, dijo al diario La Nación de ese país.

Por sospechas de terrorismo, ya habían retenido un avión en Argentina

Un avión Boeing 747, que transportaba autopartes y llevaba 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes, fue retenido en el aeropuerto de Ezeiza (al sur), al despertar sospechas sobre los motivos de su vuelo hacia Argentina, informaron el pasado 11 de junio fuentes oficiales.

Las autoridades locales reportaron que no hay detenidos y que todos los tripulantes fueron alojados en hoteles con permisos provisorios de estadía. Sin embargo, los funcionarios de migraciones retuvieron los pasaportes de los iraníes.

“La Justicia Federal de (el municipio de) Lomas de Zamora (el juez Federico Villena) pidió informes a Migraciones, Policía Aeroportuaria, Administración de Aviación Civil y Aduanas a fin de resolver la liberación del avión venezolano, inmovilizado en Ezeiza y la devolución de pasaportes a la tripulación iraní, en el marco de un habeas corpus interpuesto por el abogado Rafael Resnick Brenner”, señalaron fuentes oficiales.

Migraciones indicó que les puede devolver antes los pasaportes si abandonan el país en un vuelo regular de línea mientras se sustancian las averiguaciones. Las embajadas de Irán y Venezuela fueron informadas “por la vía diplomática, en el marco de la Convención de Viena de relaciones consulares, sobre la presentación realizada por el abogado Brenner”, aseguraron las fuentes.

Las autoridades migratorias explicaron en un comunicado: “Cuando existiera sospecha fundada que la real intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio y hasta tanto se corrobore la misma, no se autorizará su ingreso al territorio argentino y deberá permanecer en las instalaciones del punto de ingreso”.

Argentina considera siempre sensible la presencia de viajeros iraníes, en razón de las alertas rojas de captura emitidas por Interpol que rigen para exgobernantes de su país, acusados por vínculos con el atentado contra el centro AMIA de la comunidad judía argentina cometido en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y unos 300 heridos.

Con información de AFP