Juez falló a favor de Migración Colombia y no permitió entrada de observador electoral argentino

Desde su cuenta de Twitter, el secretario de asuntos internacionales del movimiento Evita, Alejandro Rusconi, reveló el fallo de la tutela interpuesta contra Migración Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la aerolínea Avianca, por no dejarlo entrar al país.

Rusconi, quien funge como secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires (Argentina), había sido invitado para que estuviera en las elecciones de este domingo 29 de mayo como observador electoral.

Sin embargo, el hombre denunció este 25 de mayo, día en el que tenía programado su vuelo para Colombia, que no lo dejaron abordar el vuelo de la aerolínea mencionada para cumplir su labor en la jornada electoral, pese a que –aseguró– fue invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Urgente. Hoy, al intentar tomar el vuelo de Avianca destino a Bogotá, no se me dejó partir por orden de Migraciones Colombia. Fui invitado por el CNE como observador internacional en las elecciones presidenciales, [pero] el mismo Estado que pagó mi pasaje no me deja entrar”, fueron las palabras del ciudadano argentino en su cuenta de Twitter.

Ante tal panorama, Rusconi interpuso una acción de tutela, con el apoyo del abogado y exrepresentante a la cámara Alirio Uribe Muñoz, contra la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, así como el Ministerio y Avianca. Esto, con el fin de esclarecer las razones por las cuales se le había impedido el ingreso al país, e instando a una presunta violación de derechos de libre circulación y debido proceso.

Algunos medios argentinos afirman que se trata de una represalia del gobierno Duque, luego de que Rusconi integrara la comisión internacional que inspeccionó las protestas del paro nacional en 2021. No obstante, el Juzgado Primero Penal con Función de Conocimiento de Colombia sostiene que la decisión se tomó por motivos de “inteligencia” y seguridad nacional.

“No se encuentra acreditado que el señor Alejandro Javier Rusconi hubiera elevado siquiera petición ante alguna de las accionadas con miras a lograr esclarecer las razones de la decisión adoptada por Migración Colombia, la cual obedeció a informes de inteligencia que sugieren inconveniente su ingreso al país, lo que pone de presente que el actuar de la entidad se ajustó a lo señalado en la norma referente a la potestad para permitir el ingreso de extranjeros” (sic), afirmó el juez del caso en su sentencia.

Así, les dio la razón a las entidades nacionales y confirmó la negación de la entrada al país del observador electoral.

En la sentencia proferida por el juzgado, se señala como una de las razones para la no admisión que Rusconi puede ser un riesgo para la seguridad nacional y que, a pesar de que las entidades electorales le extendieron la invitación, esto sería independiente de los estudios de Migración Colombia.

“Contar con información de organismos de seguridad o de inteligencia, nacionales o extranjeras, en las cuales se considere al extranjero como riesgo para la seguridad nacional o ciudadana”, escribe el juez haciendo referencia al artículo sobre las causales de inadmisión o rechazo.

#ColombiaDecide El gobierno de @IvanDuque argumenta en la justicia q la razón x la cual se me negó el ingreso, se basa en informes de inteligencia q me consideran un riesgo para la seguridad nacional, sin dar a conocer en q se fundan e impidiéndome ejercer mi derecho de defensa. pic.twitter.com/oPwcYBmREb — alejandro rusconi (@ale_rusconi) May 27, 2022

Se agrega en el fallo: “Si bien es cierto otrora le fue extendida invitación para hacer parte de la misión de observación internacional para las próximas elecciones presidenciales, ello no tiene injerencia en las decisiones adoptadas por Migración Colombia, que es la entidad encargada de ejercer funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería del Estado colombiano, dentro del marco de la soberanía nacional”.

La de Alejandro Rusconi es una de las varias decisiones de las autoridades colombianas que, “por seguridad nacional”, han prohibido la entrada de siete observadores internacionales para las elecciones.

A Fernando Collizzolli, por ejemplo, se le negó la entrada estando en el aeropuerto El Dorado. La activista Teri Mattson, que también venía a Colombia para labores de observación, fue deportada desde la terminal aérea por la misma razón.