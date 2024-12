Muere Leslie Jordan, actor de “American Horror Story”, a sus 67 años

A pesar de su corta estatura, 150 centímetros, fue uno de los comediantes con más talento de todo Estados Unidos, dándole el permiso de trabajar en más de 70 producciones de cine y televisión, en los que destacan sus participaciones en series como Will & Grace (por la que ganó un Emmy a mejor actor invitado), American Horror Story, Ugly Betty, Supernatural y películas como The Help, Mr. and Mrs. Smith y muchas más.