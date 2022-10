Mujer se vuelve viral por teoría que asegura que los humanos nunca mueren

Desde episodios con humor hasta anécdotas, personas compilan buena parte de los videos que a diario circulan por redes sociales. La plataforma TikTok no se ha quedado atrás y, a día de hoy, ha logrado posicionarse como el espacio en el que un sinnúmero de personas comparten sus puntos de vista y a veces llegan a generar cuestionamientos antes impensables.

Seguidor o no de las teorías de conspiración, lo cierto es que una mujer está causando “revuelo” e inquietud en TikTok al explicar lo que, a su juicio, es el motivo por el que muchas veces el ser humano no recuerda eventos de su vida o los evoca de una manera diferente. Su discusión se centra en la posibilidad de que la muerte sea solo un concepto y esté mucho más alejada de lo que la gente piensa.

La idea de que cuando se muere terminan ahí las cosas parece poco real para Joli Moli, quien hace alusión a la teoría cuántica para intentar “justificar” que muchas cosas pueden estar escapando de la razón. Para ella, el hombre no muere realmente, sino que, en su lugar, se desplaza a una “realidad alternativa”.

¿Existe otro universo?

“Si esperas que el fin del mundo te traiga ese dulce, dulce alivio, lamento reventar tu burbuja. Te quiero presentar la teoría de la inmortalidad cuántica y las interpretaciones de los muchos mundos de Hugh Everett” comienza la tiktoker, cuyo video tiene más de 7.000.000 de reproducciones y ha despertado (en comentarios) la reacción de unos 45.000 internautas.

Según su perspectiva, si esa teoría bajo la cual, por ejemplo, aunque alguien intente terminar con su propia vida, no le será posible porque finalmente terminará estando presente en otro espacio. En ese sentido, el mundo (tal y como se conoce) pudo haber terminado hace muchos años y en más de una ocasión por acontecimientos como el que llevó a que los dinosaurios se extinguieran.

En otras palabras, según esa teoría, cuando alguien fallece, su conciencia no muere con el cuerpo, sino que se transfiere a un universo alterno donde se ha sobrevivido. “Si la teoría de la inmortalidad cuántica es correcta, solo vas a despertar en un universo paralelo sin memoria del hecho de que acabas de sobrevivir a un evento apocalíptico”.

¿Qué es el efecto Mandela?

“El único tipo de pista sobre el hecho de que esto ha sucedido serían los nuevos efectos Mandela, así que justo después de que ocurra el inevitable apocalipsis, te despertarás al día siguiente en una nueva realidad” sostiene Moli.

El “efecto Mandela” es atribuido a la pseudocientífica, Fiona Broome, y afirma que un grupo de personas comparten la misma idea de un suceso, pero realmente sin que haya ocurrido de esa manera. Se sitúa el caso de que muchos puedan recordar que quien se convirtió en presidente de Sudáfrica murió en la cárcel. Sin embargo, no fue así, pues su deceso se remonta a 2013 y en otras circunstancias.

Sea real o no esta creencia, lo que no se pone en duda es que sus comentarios dejaron más intrigas que certezas en miles de personas. Prueba de ello son comentarios como “la idea de no poder morir nunca es extremadamente deprimente y me está dando dolor de cabeza” o “mientras lloramos la muerte de un ser querido, ellos simplemente se relajan en otra realidad sin siquiera saber que murieron”.