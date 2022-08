Estados Unidos: Mientras el calor sigue creciendo en la Florida, expertos toman medidas sobre costos de energía

El calor está encendido en Los Estados Unidos, especialmente, en Florida. Incluso, supone ser uno de los mayores récords de todos los tiempos, como nunca se había experimentado, según la historia registrada.

Esta semana, los titulares anunciaron que el calor extremo será una realidad para más de 100 millones de estadounidenses en los próximos 30 años.

Y aunque ya hace bastante calor en el sur de Florida, según un nuevo informe climático de First Street Foundation, está a punto de volverse aún más caluroso, con índices de calor que se elevan a 105 grados.

Jane Gilbert es la primera Chief Heat Officer (directora de calor) del mundo, designada por la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, desde el año pasado para comenzar a mitigar los crecientes riesgos del calor extremo para los residentes de Miami Dade.

“Ya ha comenzado a acelerarse. Vamos a ver que se acelera, particularmente si seguimos emitiendo más gases en la atmósfera que continuarán calentándonos”, dijo Glbert.

El calor extremo será una realidad para más de 100 millones de estadounidenses en los próximos 30 años. (Foto de Spencer Platt/Getty Images) - Foto: Getty Images

Además, Gilbert también dice que son los vecindarios más pobres los que se llevarán la peor parte.

“Las áreas con las tasas de pobreza más altas también son nuestras áreas más calurosas de la ciudad. Son islas de calor urbanas porque tienen copas de árboles más bajas, superficies menos permeables, y esas no solo son más altas durante el día, sino que también irradian calor por la noche”, afirmó la experta.

Por otra parte, el condado de Miami-Dade y la ciudad de Miami ahora están trabajando con Keep Safe Florida, un programa iniciado por Enterprise Community Partners, para ayudar a las propiedades de viviendas asequibles a adaptarse a los impactos pendientes del cambio climático.

Es un proyecto que fue lanzado originalmente por la Ciudad de Miami. “Programas como este ayudan. Estamos pidiendo a nuestros desarrolladores que creen sus edificios para abordar el clima y la resiliencia, para que duren más”, dijo la comisionada del Distrito 5 de la Ciudad de Miami, Christine King.

Por su parte, Laurie Schoeman quien es la Directora de Clima y Sostenibilidad de Enterprise, subraya la necesidad que existe. “Este es un tema extremadamente urgente y crítico. Las viviendas asequibles existentes que tenemos están bajo una amenaza extrema debido a los riesgos climáticos, como huracanes, inundaciones y calor extremo”, dijo Shoeman.

“Miami enfrenta una crisis de vivienda. Proporcionar viviendas asequibles, decentes y seguras es una crisis aquí en Miami”, dijo King.

Además, resalto que si un evento catastrófico afectara a Miami, para muchos residentes no existe un Plan B. “Los inquilinos no tienen a dónde ir”, aseguró Schoeman. “Si hay un incidente, y si la vivienda se cae, no tienen segundas residencias a las que acudir”.

Por eso, asegurarse de que eso no suceda es el objetivo de Keep Safe Florida. El programa tiene una aplicación gratuita que ayuda a los propietarios a realizar auditorías de resiliencia en sus propiedades, identificar todas las actualizaciones necesarias y luego encontrar los fondos para realizar las mejoras que incluyen todo, desde techado hasta prevención de inundaciones.

“Estamos buscando drenajes y para asegurarnos de que salga un drenaje adecuado del edificio. Estamos buscando que las ventanas tengan sombra y protección. Estamos buscando iluminación de bajo consumo”, dijo Schoeman.

Salvador Russo, es vicepresidente de Carrfour Supportive Housing, una organización sin fines de lucro que posee y opera 2200 unidades de vivienda asequible en el sur de Florida, como Parkview Gardens en Liberty City, un complejo de 60 unidades construido en 2012 que, gracias a Keep Safe Florida, ahora recibe actualizaciones necesarias.

“Una de las cosas que surgieron fue si los electrodomésticos son energéticamente eficientes. Una de las cosas que descubrimos fue que, dado que se desarrolló esta propiedad, no era un requisito en ese momento que usáramos electrodomésticos Energy Star. Así que esto sería mejorado”, dijo Russo.

La eficiencia energética es fundamental para hacer que las propiedades sean más resistentes, ya que muchos inquilinos luchan con facturas de servicios públicos.

Por ejemplo, la residente Willie Mae Guyton, ahora debe racionar el uso de su aire acondicionado porque sus facturas de FPL son demasiado altas, especialmente durante el verano.

“Solía ser como $ 75 dólares, tal vez $ 50 dólares, pero ahora subió. Realmente ha subido. Estoy en la seguridad social. Soy discapacitado”, dijo Guyton sobre su factura de energía.

Para Guyton y sus vecinos, las nuevas mejoras no solo ahorran dinero, sino que salvan vidas. “Si las personas tienen que elegir entre poner comida en la mesa o mantener su lugar fresco, pueden optar por no usar el aire acondicionado y eso presenta su propio riesgo para la salud”, dijo Gilbert.

Por otro lado, un nuevo arrendador, Rafael Saldana, está remodelando una casa de 1926 en el río Miami, donde opera cuatro unidades de vivienda asequible.

“Asegurarme de poder pagar la electricidad aquí, que mis inquilinos puedan reportar su electricidad aquí es realmente importante, y lo último que quiero es que venga una gran tormenta y arranque el techo. Y, ya sabes, dejarnos a todos sin hogar”, dijo Saldana. La casa necesita mucho trabajo, y las mejoras que Saldana puede hacer serán gracias a Keep Safe Florida.

Los recursos que estarán disponibles provienen del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD) y los fondos patrocinados que la ciudad reservó para apoyar la vivienda asequible.