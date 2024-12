La posibilidad de recuperar pronto el empleo luce incierta. El mercado laboral, que debe ser la prioridad de la política pública en el corto plazo, está aún bajo presión: hay lentitud en la reapertura, baja tracción de la demanda, sectores a media marcha y empresas que operan por debajo de su capacidad plena.

Si el desempleo era un problema antes de la pandemia, ahora se vuelve un reto monumental. No es suficiente esperar a que la propia economía por inercia permita volver a niveles de un dígito en la tasa de desocupación.

A pesar de la reapertura gradual de algunos sectores, el desempleo parece no ceder. Por eso hay que pensar medidas de impacto inmediato para que millones de personas afectadas por este flagelo logren conseguir trabajo. Sin duda, se requiere una reforma laboral profunda, pero el margen de maniobra en el Congreso, con la polarización y la época preelectoral encima, hace casi inviable esta iniciativa. Por eso, la gran pregunta es qué hacer en medio de la coyuntura actual, con las herramientas existentes y los proyectos viables.

Revista Dinero les preguntó a 20 analistas, empresarios y políticos sobre estrategias efectivas que tengan impacto en el corto plazo en los índices laborales. Esto significa imprimirle un choque positivo a la economía para generar puestos ya.

Alrededor de 4 millones de personas perdieron su trabajo en estos últimos meses de pandemia, la quinta parte de la fuerza laboral. Y la tasa de desempleo a nivel nacional se ubica hoy alrededor de 20%. Con esto, hoy tenemos alrededor de 4,6 millones de personas desempleadas, prácticamente el doble de las registradas a comienzos de año. Durante la pandemia, por primera vez en la historia el número de personas inactivas llegó a superar el de ocupadas. En abril, los inactivos eran 2,6 millones más que los ocupados y en mayo 574.000. En junio y julio volvió a ser positivo a favor de los ocupados, pero con cifras desalentadoras: en el séptimo mes, los ocupados apenas superaron en 650.000 a los inactivos.

Esto muestra la contundencia del impacto sobre el mercado laboral. Muchas personas dejaron de buscar trabajo y por eso cabe esperar que las cifras crezcan aún más ahora que muchos de ellos demandarán más puestos.

La mayor parte de los nuevos desempleados está en las ciudades, donde la desocupación alcanzó cerca de 25%, aunque hay varias capitales con niveles superiores a 30%. La peor parte la han llevado también las mujeres y los jóvenes, que tienen tasas de desempleo de 25% y 30%, respectivamente.

Sin duda, las cuarentenas tan largas en ciudades como Bogotá y Medellín le restaron velocidad a la recuperación de la economía y del empleo durante el arranque del tercer trimestre.

Por esto muchos analistas, gremios y empresarios insisten en la reapertura total como la principal medida para incentivar una nueva dinámica de la economía. De ahí el renovado entusiasmo que generan las nuevas medidas en la capital de la República.

Obviamente este proceso debe seguir los protocolos de bioseguridad y las medidas de autoprotección para evitar un rebrote, como los que se están presentando en otros países. Una nueva cuarentena al finalizar el año daría un golpe mortal al aparato productivo.

Sin embargo, no nos podemos equivocar. La reapertura es una condición necesaria, mas no es suficiente para que se recupere la economía y mejore el mercado laboral. La reapertura no significa reactivación ni garantiza directa y proporcionalmente la recuperación del empleo. Al fin y al cabo muchas empresas aprendieron a operar con menos personas y eso se mantendrá con o sin aislamiento.

Así que no hay que ver el empleo como un simple derivado de la recuperación: el drama social exige respuestas inmediatas y no solo de mediano o largo plazo. Más aún, los problemas del mercado laboral ya venían avanzando: a pesar del repunte de la economía en 2019, por encima de 3%, el desempleo había vuelto a doble dígito (10,9%).

Es más, los altos niveles de desempleo se pueden volver una talanquera para la reactivación de la economía. En efecto, no solo limitan la demanda, al haber una menor capacidad adquisitiva conjunta, sino que la frenan ante el temor de muchos de quedarse sin trabajo. Por esto, es urgente crear políticas concretas que incentiven la demanda y los puestos de trabajo.

Por esta razón, Dinero preguntó a varios expertos económicos, empresarios, políticos y emprendedores no tradicionalmente consultados, para buscar nuevas ideas y recomendaciones diferentes.

Una situación excepcional como la actual necesita nuevas ideas y puntos de vista diferentes. Es el momento de estar unidos, de escuchar otros puntos de vista y lograr acuerdos para trabajar conjuntamente y de manera coordinada en las soluciones.

El Gobierno ha tomado medidas apropiadas, como los subsidios a la nómina y las líneas de crédito garantizadas, pero les ha faltado velocidad y profundidad. Además, al reglamentarlas han excluido y dejado por fuera a muchos tipos de empresas, como a las que generan uno o dos empleos.

Esto hace que de los $6 billones que costaría el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), por ejemplo, solo hayan utilizado la mitad de los recursos alrededor de 134.000 empresas, apenas una tercera parte del número de personas y firmas que lo solicitaron. Mientras tanto, de los $25,4 billones disponibles en las líneas del Fondo Nacional de Garantías (FNG), solo se ha desembolsado una tercera parte ante altas restricciones y complejidades.

Nadie pone en tela de juicio la actitud del Gobierno para enfrentar la pandemia desde una perspectiva del mercado laboral. Sin embargo, el golpe fue tan devastador, que las medidas adoptadas lucen insuficientes.

Para corregir esto el Gobierno convocó una Comisión Consultiva de Financiamiento Empresarial. Esta hará recomendaciones para mejorar los mecanismos actuales y potenciar nuevas herramientas del mercado de capitales.

El Gobierno también respondió a los problemas del mercado laboral mediante una misión de empleo. Lo hizo para revisar las barreras que hacen que Colombia tenga un desempleo estructuralmente más alto y lograr una reforma laboral concertada entre empresarios y trabajadores.

Pero ese escenario ya es un campo minado: los sindicatos se retiraron de esa instancia luego de que el Gobierno reglamentara el piso de protección mínima, lo que calificaron de reforma laboral disfrazada. Así las cosas, este escenario no tiene un futuro claro y el hecho muestra la dificultad para alcanzar acuerdos en esta materia.

Finalmente, hay que ver el problema político que enfrenta el Gobierno. Tiene que implementar reformas de fondo, por ejemplo, al contrato laboral, pero carece de ambiente político para sacar adelante iniciativas como esa.

Por eso, muchos afirman que el país requiere medidas más concretas y contundentes a corto plazo y un plan de choque para darles un nuevo impulso a la reactivación y al empleo.

No obstante, como afirman varios de los expertos invitados, ya no basta actuar para prevenir la pérdida de empleo, sino generar nuevos puestos de trabajo.

Los expertos consultados hicieron propuestas como que el Estado asuma transitoriamente los costos no salariales de los nuevos empleos para incentivar la contratación formal. Otra propuesta apunta a reducir temporalmente los aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Y hay planteamientos como un programa agresivo de obras y hasta un plan de Estado como empleador de última instancia.

A continuación está el paquete de medidas de urgencia que plantean las personas consultadas por Dinero. Ojalá que este aporte sirva para avanzar muy pronto hacia recuperar el empleo necesario.

Con perspectivade género

Mía Perdomo, CEO y cofundadora de Aequales

La empresaria Mía Perdomo hizo las siguientes recomendaciones para afrontar el desempleo en Colombia, pero con una perspectiva de género:

1. Reconocer el trabajo no remunerado relacionado al cuidado que las mujeres hacen en mayor medida. Así, se debería promover la redistribución de trabajo equitativo en el hogar para que la empleabilidad femenina no se vea afectada. Mientras el Estado no tenga un sistema de cuidado integral y accesible, se debe impulsar la corresponsabilidad familiar desde diversos ámbitos, incluido la empresa privada.

2. Fomentar la participación de las mujeres en espacios de decisión para gestionar la crisis con enfoque de género, teniendo en cuenta sus perspectivas y necesidades.

3. Promover la contratación de mujeres para equilibrar las cifras. Gestionar los datos sobre sus equipos de trabajo y sus procesos internos en organizaciones, incluyendo número y justificación de despidos, suspensiones contractuales y retiros desagregados por género.

4. Continuar trabajando en aquellas barreras externas que impiden que las mujeres se inserten correctamente al mundo laboral, eliminar estereotipos en los procesos de recursos humanos: contratación, evaluación y línea de carrera, promover la flexibilidad laboral que necesitan las mujeres para sobrellevar su doble jornada, etc.