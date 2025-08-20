¿Alfredo Saade podrá ser embajador en Brasil tras suspensión de la Procuraduría? El pastor le dijo a SEMANA que Petro le ofreció el cargo hace dos semanas

El jefe de despacho, Alfredo Saade, habló con SEMANA y confirmó que, al menos hasta la mañana de este miércoles, 20 de agosto, la Procuraduría no lo ha notificado de la suspensión de tres meses en su contra por presunta extralimitación de funciones en medio de la contratación de pasaportes con la firma Thomas Greg & Sons.

Sin embargo, espera recoger sus pertenencias de su oficina entre este miércoles y jueves y se marchará de la Casa de Nariño.

Su idea se produce en medio de una fuerte controversia porque Saade, quien no tiene filtros y es franco en sus comentarios, denunció que el ministro del Interior, Armando Benedetti, estaba detrás de la decisión de la Procuraduría de sacarlo del cargo.

Alfredo Saade (Colprensa - Cristian Bayona) | Foto: COLPRENSA

“Tú sabes bien como la cocinaste en cada visita que hacía el procurador Gregorio Eljach a la Casa de Nariño. Tú sabes bien que fui incómodo para Laura, para ti, para los que tienen secuestrado al presidente Gustavo Petro y para los que les quité el negoción de los pasaportes”, le dijo al ministro.

SEMANA confirmó que la suspensión por tres meses por parte de la Procuraduría contra Saade recae exclusivamente para ocupar el cargo de jefe de despacho, donde ocurrieron los hechos que investiga el organismo de control, pero él podrá ser embajador de Colombia en Brasil sin problema. Al fin y al cabo, esta no es una sanción, es una medida provisional que busca que él no interfiera en la investigación.

Alfredo Saade, Jefe de Gabinete Gobierno Nacional 2025 Julio 10 de 2025 | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Saade le contó a este medio que el presidente Gustavo Petro le ofreció hace dos semanas ser embajador de Colombia en Brasil y que el viernes, 15 de agosto, su hoja de vida fue publicada en la página web de la Presidencia. “Nunca acepté ese cargo, no lo acepté porque se veía como si estuviera huyendo y no”, afirmó.

Explicó que él publicó un mensaje en X donde agradeció la designación como embajador, pero él tenía que aceptar el puesto y recibir el beneplácito de ese país. “Eso no ocurrió”, aclaró.

Hoy, aunque Saade podría ser designado embajador de Colombia en Brasil, cree que no aceptará finalmente el puesto diplomático.

“Uno tiene que evitarle problemas al presidente Gustavo Petro y a los amigos”, dijo.

En la noche de este martes, 19 de agosto, Saade habló con el jefe de Estado y le agradeció por la oportunidad.