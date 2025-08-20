Alfredo Saade propone que se permita la reelección de Petro y que Uribe sea candidato a la Presidencia en 2026: “La gran final”

Alfredo Saade está en el ojo de la polémica después de que se conociera que la Procuraduría lo suspendió por tres meses debido a supuestas irregularidades en la gestión del contrato de elaboración de pasaportes del país.

El saliente jefe del Despacho presidencial aseguró que esta es una decisión “política” y negó cualquier acusación. Pese al lío en el que está metido, ha seguido insistiendo en la posible reelección del presidente Gustavo Petro.

De hecho, Saade fue más allá y durante una entrevista con la emisora Blu Radio y planteó la posibilidad de que Petro y Álvaro Uribe se puedan enfrentar en las próximas elecciones de 2026.

“El país tiene que entrar en las próximas elecciones a una gran final. Y esa gran final sabemos quiénes tienen que jugarla y por eso invito al Congreso a que haga un fast track para que le permitan a Petro ir a la reelección y a Álvaro Uribe poder ser candidato a la Presidencia“, dijo.

El hoy funcionario suspendido aseguró que el actual jefe de Estado no ha podido ejecutar todas sus iniciativas debido a que está “secuestrado”, recordando que el país siempre ha estado gobernado por los “mismos”.

Por ello, señaló que es de suma importancia que Uribe y Petro se enfrenten en 2026 para que “en Colombia haya una verdadera paz”.

“El que gane tiene que sacar el país adelante y el que pierda tiene que apoyarlo. Esa es mi propuesta hoy porque el país tiene que jugar la gran final para que se acabe esta división y esta guerra”, apuntó.

Saade fue más allá argumentando que no importa si algunos son sancionados, condenados o perseguidos, sino que la discusión debería centrarse en esta polémica propuesta.

En esa línea, sostuvo que se trata de una “responsabilidad” que tiene actualmente el Congreso de la República. “Ahí se jugaría la gran final entre esos dos líderes de la Nación”, reiteró.

“Que el expresidente Uribe sea candidato, hoy mismo se lo propongo al Centro Democrático y al Pacto Histórico. (...) Que se juegue la gran final en las urnas el año entrante para que podamos vivir en paz y sacar al país de esta polarización de una vez por todas”, expresó.

El pastor manifestó que esta no es una propuesta “inviable”, sino que es posible de realizar, siempre y cuando el Congreso esté en la disposición de hacerlo.

Por ello, aseguró que si la propuesta no tiene luz verde, él será uno de los candidatos presidenciales para el próximo año. “Le pido al Congreso que se ponga de frente ante la Nación y autorice un fast track”, agregó.

Por último, confesó que hasta el momento no ha hablado de esta propuesta con el presidente Petro.

🇨🇴 | Presidente colombiano Petro: “Nosotros nos vamos el seis de agosto, el siete ya salimos de aquí. No tengo nada que llevarme porque aquí no me gusta casi nada, malos recuerdos”.

pic.twitter.com/IeEXCk11cg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 20, 2025

Pese a lo que está diciendo Saade, el presidente Petro remarcó en el último consejo de ministros que él se irá de la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, fecha en la que inicia el nuevo mandato de quien sea elegido.