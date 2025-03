Alirio Barrera lanzó tajante respuesta a Petro tras publicar caricatura burlándose de su caballo muerto: “No me arrodillo”

“ Hay mucha bestialidad, que no es propiedad del animal , sino de seres humanos embrutecidos. Solo falta leer y no habrá bestia dominante y mortífera”, fue el mensaje del presidente Petro en X, junto a caricatura en la que se aprecia a un caballo.

Tras esa polémica publicación del presidente Petro, el congresista del uribismo no guardó silencio y este viernes, 21 de marzo, le lanzó tajante respuesta al jefe de Estado. Inicialmente, le recalcó que él sí lee, solo que no se arrodilla ni se vende.

“Yo SÍ LEO presidente!!!!, solamente que no me ARRODILLO ni me VENDO. Lo invito a CONCERTAR y no a imponer. Recuerde que somos más de 50 millones de colombianos y así no se hace la PAZ”, le dijo puntualmente Barrera al mandatario, junto a una imagen en la que aparece sobre un caballo.