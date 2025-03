Gustavo Petro, por atacar al senador Alirio Barrera, se metió con su caballo muerto: “Prudencia, presidente, era mi amigo, mi compañero”

Aunque la muerte de Pasaporte, como se llamaba el equino, despertó la solidaridad de gran parte del país porque Barrera, rompiendo el protocolo, lo ingresó hasta el Congreso en una oportunidad, a Petro no le importó.

El mensaje del presidente no cayó bien. Y el propio Alirio Barrera lo paró en seco: “Prudencia, presidente. El país está cansado de tanta polarización y no se le olvide que fue de a caballo que se liberó a Colombia. Pasaporte no era solo mi caballo, era mi amigo, mi compañero”.