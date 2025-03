Alirio Barrera respondió en SEMANA a la ofensa del presidente Petro: sus palabras, ¿inesperadas?

SEMANA: Vamos a hablar de, bueno, de un acto —por decirlo menos grotesco— que ocurrió en la Comisión Séptima del Senado después de que se hundiera la reforma laboral. En un video que se hizo viral vimos al representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón provocando, increpando y lanzando insultos contra los integrantes del Centro Democrático. Pues bien, estamos con el senador Alirio Barrera para que nos cuente qué fue lo que pasó. Senador, bienvenido a SEMANA.

Alirio Barrera (A.B.): Un saludo especial para todos. Pues yo creo que como lo vio el país, fue algo que en principio se llevó con toda normalidad, el tema de la sesión de la plenaria en la Comisión Séptima, como se debe llevar bajo las condiciones de la ley. Se presentó una ponencia de archivo de la reforma, la cual fue aprobada después de un debate de casi 5 horas porque todos los senadores de la Comisión Séptima pudieron hablar, pero aparte de eso también los senadores de otras comisiones pudieron hablar, además de representantes que no tienen nada que ver con la Comisión Séptima del Senado.

Se aprobó el archivo de este proyecto y pues una vez eso sucede, empiezan los gritos, las faltas de respeto, las increpaciones, digamos, por parte de algunos congresistas, entre ellos el representante, donde a todo el que iba pasando lo iban maltratando y lo iban tratando mal y me molestó mucho sobre todo la falta de respeto que hubo con las mujeres de la Comisión Séptima, pues porque eso no se debe hacer. Es un representante al que le dieron la oportunidad de estar en la plenaria de la Comisión y lo que hizo fue encender prácticamente un desorden.

Cuando yo iba pasando también me agarró a insultarme y a maltratarme y pues a faltarnos el respeto. Para lo cual, al parecer, buscaba una provocación para que uno actuara de otra forma. Gracias a Dios, no pasó a mayores pues porque uno en el Llano no está acostumbrado a que otro macho lo grite a uno. Pero bueno, ya me habían advertido, ‘cuidado porque van a tratar de hacer esto y esto y esto y esto’.

SEMANA: ¿Estaba planeado para buscarle a usted de pelea?

A. B: Pues podría ser, pero si me quieren buscar pelea que me la busquen afuerita para no poner desorden acá.

SEMANA: Senador, mire, realmente es lamentable que en el Congreso de la República ocurran estas cosas porque la degradación del debate es impresionante. En el Congreso a lo largo de los años hemos visto grandes discusiones políticas y por diferencias ideológicas, que es natural en un parlamento; de hecho, esa es su naturaleza. Pero ya cuando se pasa a la agresión personal y a lanzar insultos y todo este tipo de situaciones como si se estuviera en la calle, pues es lamentable que ocurra. Ahora, el representante Mondragón, esa ha sido su característica desde hace algún tiempo.

A. B: Pues hombre, lo que le digo, yo pienso que el recinto del Congreso, ya sea de comisión o de plenaria, es para respetarlo. Esto no es para armar estos alborotos, y si hay diferencias personales, alguna cosa, eso es afuera; pero aquí se debe respetar las instalaciones del Congreso porque a nosotros nos eligieron para legislar y hay un reglamento interno que prohíbe estas manifestaciones. ¿Él qué manifiesta?

Que lo enfureció la “macabra tranquilidad” con que de pronto íbamos saliendo y que mi forma de ver, se sintió intimidado por mi mirada; cosas que no tienen nada que ver con lo que se llevó a cabo.

Esta mañana en otra entrevista él manifestaba que lo enfureció eso, la “macabra tranquilidad” con que de pronto estábamos saliendo, con la que llevamos la plenaria donde no hubo altercados, donde todo el mundo participó. La mesa directiva fue totalmente neutral en este proceso, a todo el mundo le dio participación.

Hay un Gobierno que hoy no le gusta ni lo que dice el poder Judicial ni lo que dice el poder Legislativo. Cuando estaba en la rama Legislativa de senador, el presidente, pues no le gustaba lo que hacía el Gobierno y trataron de incendiar el país porque no estaban de acuerdo con lo que decía el presidente. Hoy que son presidentes no están de acuerdo con lo que dice ni el Ejecutivo, ni el ni el Legislativo, ni el Judicial.

Entonces, si no se aprueba lo que dice el Gobierno y lo que dice el Pacto Histórico, entonces somos asesinos, somos narcotraficantes, paramilitares, masacradores, una cantidad de cosas que nos gritan. Y nos han perfilado de esta manera con vallas, con afiches con nuestros rostros, publicando temas del mismo X del presidente, con afiches de nuestros rostros y en vallas publicitarias en muchas partes que no sabemos quién las paga. Es un perfilamiento, que hay del grupo de los ocho congresistas que hemos actuado dentro de la normatividad de la ley, acogidos a la Ley Quinta y con todo el respeto al reglamento interno del Congreso.

SEMANA: Claro, senador. En esta discusión no vamos a entrar en la postura que ustedes tuvieron frente a la reforma, eso es una cuestión independiente. Ustedes entregaron sus argumentos y la ciudadanía, los votantes analizarán si ustedes tuvieron la razón o no. Ese es otro asunto. Pero cómo entender que este señor Mondragón diga esta mañana en Blu Radio que usted tuvo una macabra tranquilidad. Dos términos que además son opuestos, utilizar la palabra macabra y juntarla con tranquilidad, pues es algo incomprensible. Entonces, no sé, ¿este señor quería que usted estuviera en qué actitud?

A. B: Digo, que hubiera dicho, ‘no, es que me faltó el respeto, es que me gritó, me insultó, me humilló, me hizo tal cosa’. Es que estaba “demasiado tranquilo, macabro eso”. Y pues como usted vio, también allá con el periodista dijo que la mamá de él estaba en un hecho de corrupción, más o menos en época de 2020 cuando la mamá murió en 2015.

Preocupante eso porque yo pensé que iba a decir, ‘bueno, no, es que me trató mal, me faltó al respeto, me gritó, me ultrajó, me empujó’. Pero dijo, “por la macabra tranquilidad con que está saliendo”. No le entramos al pleito y entonces eso también lo enfureció.

Afortunadamente no le seguimos la cuerda y todo transcurrió normal, porque a veces pienso que es por lo acalorado del momento, pero también a veces pienso: ‘bueno, esto estaba programado para ver si nos salíamos de casilla y respondíamos de otra manera y entonces podíamos dañar, o el procedimiento del proyecto o de pronto nuestra curul’, alguna cosa.

SEMANA: Senador, escuchando todo lo que le dijo el señor Mondragón, yo desconozco la verdad los títulos universitarios del representante del Pacto Histórico, no los conozco. ¿Usted, senador, tiene título universitario?

A. B: No señor y nunca me he jactado de esas cosas. Yo hice el tercero bachillerato y hasta ahí no más estudié.

SEMANA: Claro, ¿pero es que sabe por qué se lo digo? Porque es que no sé por qué se quiere usar eso como ofensa cuando una persona, por diferentes razones, no puede terminar sus estudios. Usted es un ejemplo de eso, no tiene sus títulos, pero se ha preparado y pues sus votantes dirán si usted está haciendo las cosas bien o mal. Eso yo tampoco puedo entrar a calificarlo, pero la situación suya es la de millones de colombianos que no pueden estudiar. Entonces, ¿por qué descalificar a una persona?

A. B: Yo fui gobernador de un departamento donde no existía la universidad pública y fui yo el que llevó cuatro universidades públicas para Casanare, la única universidad que se ha transformado después de la Constitución de 91. Sena, colegios, escenarios; hice un trabajo por la educación en Casanare que no lo habían hecho en 50 años. Lo hicimos en 4 años.

Entonces, no. El hecho de que yo no haya podido estudiar por mis condiciones económicas y por el campo, porque yo en el campo no tuve la posibilidad, pero sí me crearon con unos principios y valores que hoy son los que, gracias a Dios y a mi padre, me han mantenido de pronto donde estoy. Hoy soy senador de la República, vicepresidente del Senado.

Y pues será el pueblo que me califique si debo seguir en la política y si no, pues hasta aquí llegaría, pero siento que he hecho las cosas con responsabilidad apegado a la ley y con mucho compromiso por el pueblo colombiano; a pesar de que no tuve la oportunidad de estudiar, de prepararme de pronto en una universidad, pero sí le di la oportunidad a miles de casanareños y llaneros de la región que hoy, no solamente de Casanare, estudian en esas universidades públicas que yo construí, que yo transformé, y en esa sede del Sena que llevamos a todos los rincones de Casanare, norte, centro y sur.

Sin estudio encontré el departamento en quiebra y fui el gobernador que pagó toda la deuda —que eso fue noticia internacional— pagué toda la deuda pública del departamento; lo entregué con superávit y lo entregué con ahorro y con una gestión, la más grande de la historia, a pesar de que nos habían quitado prácticamente las regalías y entregamos el departamento sin deudas y construimos todas estas cosas: hospitales, colegios, escuelas, escenarios deportivos, universidades públicas, sedes del Sena y muchas obras que hoy todavía se están entregando en nuestro departamento.

SEMANA: Pues mire que en todo este baile, senador, resultó hasta su caballo Pasaporte, porque el presidente Petro puso un trino adjuntando el video y dice lo siguiente: “Este congresista montó a caballo y entró al Congreso. El caballo sintió tanta bestialidad encima que prefirió morirse”. Son las palabras del presidente de Colombia. Un poco duras. De cierta manera le dice a usted bestia y lo segundo es que entra el tema de Pasaporte en un debate serio.

A. B: Que me diga bestia no me preocupa. Muchos animalitos de esos tienen más corazón y hasta veces más sentido común que muchas personas que de pronto se jactan de muchas cosas, pero hemos respetado siempre al presidente de la República y usted sabe que el presidente Uribe (expresidente Álvaro Uribe) en medio de sus diferencias siempre ha exigido el respeto hacia el gobernante.

No me preocupa lo de bestia. Duele la forma cómo se refiere al caballo porque para mí ese animal era mi amigo, mi compañero. Éramos, mejor dicho, un equipo con él. Era mi caballo y pues sufrí mucho el día que murió mi caballito, porque eso fue algo que no lo esperaba.

Este congresista montó a caballo y entró al congreso. El caballo sintió tanta bestialidad encima que prefirió morirse.

pic.twitter.com/S7vC3vSknT — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 19, 2025

De resto, pues como usted vio, yo contesté con toda la prudencia porque yo pienso que ya es la hora de tener un poquito de tranquilidad porque el país está cansado de tanta polarización, el país ya no aguanta tanta polarización cada día. Y yo pienso que el jefe de Estado lo que debe hacer es prácticamente llamar a la unidad, a todos los sectores.

Hombre, si habla y se sienta con cuanto bandido hay, con cuanto terrorista, con cuanto grupo delincuencial que hay en el país, ¿por qué le ha quedado grande sentarse con el Congreso con los que piensan diferente? Y tratar de llegar a acuerdos donde se puedan llevar a cabo proyectos y leyes que verdaderamente conlleven a beneficiar al pueblo colombiano.

Yo creo que esa debe hacer la esencia, por eso le hablé con prudencia con todo respeto porque aún con las diferencias que hay entre partidos y entre diferencias de pensamiento es el presidente de la República y simplemente merece respeto de mi parte.

Si no se da una cosa, se hizo dentro del debate se hundió un proyecto de ley; Hombre, venga, presentamos otro o hagamos tal cosa o concertemos cómo lo podemos hacer y saquémoslo adelante. No a las malas y convocando de pronto al pueblo a incendiar a las calles, que eso es lo que de pronto sí perjudica muchísimo el desarrollo económico y social de todo un país.

SEMANA: Pero no le preocupa, senador, que el presidente Petro trinando esto y un congresista del Pacto Histórico increpando, insultando y provocando. Si esto ocurre a este nivel desde la Presidencia y desde algunos sectores del Congreso de la República, pues, ¿qué puede pasar en la ciudadanía? Porque si ve que esto ocurre desde estas instancias, entonces, mejor dicho, en la calle va a terminar agarrado uno con otro a los golpes.

A.B.: Preocupa eso, preocupa esa polarización que se está viendo y que se está creando de parte del mismo Estado, del mismo Gobierno. Tenemos mucho respaldo del pueblo colombiano de los sectores; nos están apoyando, están respaldando, pero también hay seguidores acérrimos del presidente Petro que hoy nos ven como enemigos, como asesinos, como los que les están quitando las cosas de las manos y eso no es así.

Entonces, no se respeta la decisión autónoma que tiene el Congreso de la República y lo que se hace es perfilar a todo aquel que de pronto está en contra de las ideas del Gobierno. Eso es peligroso, no por nosotros, por la democracia, la soberanía y la libertad de pensamiento en Colombia.

SEMANA: ¿El representante Mondragón se ha comunicado con usted?

A.B.: No. De hecho, yo también ya le he echado a eso tierra y vamos es para adelante porque tampoco me paro en esas cosas, pero sí de verdad que algo ilógico sucedió ahí.

SEMANA: ¿De qué murió Pasaporte, finalmente?