Suscribirse

Política

Álvaro Uribe propone bajar los impuestos: “Están muy altos, impagables”; esta fue la idea que lanzó el exmandatario

El líder del Centro Democrático habló de dar una garantía de estabilidad para la inversión a largo plazo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de noviembre de 2025, 12:57 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe tendría la última palabra.
El expresidente Álvaro Uribe se refirió a las cargas impositivas. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la situación económica del país y al bolsillo de los colombianos. Según dijo, los impuestos en Colombia están altos, por lo que propuso que el próximo mandatario los pueda reducir.

“Los impuestos colombianos están muy altos, impagables, se acabó la inversión. La inversión extranjera se ha venido a los mínimos, la nacional también, todo ese temor a invertir, entonces, hay que bajar los impuestos”, propuso el líder del Centro Democrático.

Uribe reconoció que hay quienes pensarán que esto no es posible porque el Estado está endeudado y tiene un déficit que lo tendría “quebrado”; y alertó que si no se bajan los impuestos y no hay inversión, no se podría pagar esa deuda.

“Hay que bajar impuestos y dar condiciones de estabilidad”, agregó el exmandatario.

Uribe se refirió al caso de Argentina con Javier Milei, pero mencionó que si vuelve al poder el kirchnerismo, podría haber nuevas alertas sobre la economía de ese país.

Contexto: Ley de financiamiento: el Gobierno insiste, el Congreso duda y el reloj legislativo se agota

“Por eso hay que darle a quien invierta una garantía de estabilidad a largo plazo”, mencionó el exmandatario desde un evento en Cartagena.

El expresidente lanza esta propuesta en medio de la discusión que lleva el Congreso sobre la Ley de financiamiento, que es impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro y con la que se busca solventar los problemas de la economía colombiana.

Una de las grandes dudas es cómo se van a financiar los 546,9 billones de pesos que se plantearon en el Presupuesto para 2026 que ya fue aprobado.

Álvaro Uribe Vélez
El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la situación económica del país. | Foto: COLPRENSA

La iniciativa no cuenta con el mejor ambiente en el Congreso, sin embargo, el Gobierno sigue buscando los votos para sacarla adelante y no se descarta que el Ministerio de Hacienda pueda bajarse de los 16,3 billones que están planteando. Este miércoles continuará la discusión en el Capitolio en las comisiones económicas conjuntas, aunque el debate sigue siendo incierto.

“La reforma tributaria no está tan hundida como han dicho los medios de comunicación. Algunas personas que firmaron la carta ya se han echado para atrás y firmaron la ponencia positiva”, afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El proyecto cuenta con 97 artículos, distribuidos en cuatro capítulos, en los que se plantean transformaciones en los impuestos al consumo, al patrimonio, la retención en la fuente, el tributo nacional al carbono, entre otros.

Para alivianar la discusión, el Ministerio de Hacienda presentó una ponencia positiva en la que excluyó algunos impuestos como el IVA a combustibles, el impuesto a las iglesias, la tarifa al impuesto de renta, algunos servicios culturales y deportivos, entre otros.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Toman acciones en contra de la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude; Tailandia emitió orden de arresto

2. El instante en el que colombiano fue noqueado en Champions League: video causó angustia

3. Se volvió costumbre: otro equipo bogotano anuncia su cambio de nombre para 2026

4. Fiscalía y víctimas tienen fecha límite para presentar recurso de casación contra fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

5. Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves 27 de noviembre; evite multas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alvaro UribeImpuestosCentro Democrático

Noticias Destacadas

El expresidente Álvaro Uribe tendría la última palabra.

Álvaro Uribe propone bajar los impuestos: “Están muy altos, impagables”; esta fue la idea que lanzó el exmandatario

Redacción Semana
.

El penalista que defendió a Petro publica misteriosa columna en la que explica, a través del mundo de Batman, la carrera por el 2026

Redacción Semana
Gustavo Petro, Santiago Uribe, Calarcá y Verónica Alcocer

Santiago Uribe, “el clítoris”, una rectificación, Calarcá y ni una palabra de Verónica: los temas que ocuparon a Gustavo Petro en el consejo de ministros

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.