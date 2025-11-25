Dicen que nada más difícil que poner de acuerdo a un grupo grande, sobre todo, en términos políticos y, peor aún, de cara a nuevas elecciones.

En las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara estaban convocados los integrantes, para dar el primer debate a la Reforma Tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, que se ha llamado Ley de Financiamiento, porque plantea un recaudo por impuestos que es parte del Presupuesto de 2026.

Aunque habían citado a la 1:30 p. m., con la esperanza de adelantar el debate en hora y media, antes de comenzar la plenaria legislativa en otro espacio del recinto del Congreso, la jornada se dilató.

Durante más de 40 minutos esperaban la llegada de los miembros de cada una de las cuatro comisiones, para conformar el quorum decisorio.

Un par de veces, uno a uno, los secretarios de comisiones repitieron el llamado a lista y, cuando parecía que se iba a completar la mayoría más uno, faltaba alguien de nuevo, principalmente en la Comisión Tercera de Senado.

Wilmer Castellanos, presidente de la sesión conjunta de comisiones económicas del Congreso, para el debate de la reforma tributaria | Foto: Congreso de la República / Youtube

El presidente de la sesión, Wilmer Castellanos, estaba pendiente de la puerta y se le notaba algo preocupado por las ausencias parlamentarias.

El proyecto de ley, durante la semana pasada, también tuvo otro episodio que evidencia las dificultades que hay para que inicie su trámite. Las resoluciones que autorizaban la sesión conjunta, según lo exige la norma, no estaban firmadas por dos presidentes de Cámara, y cuando finalmente estuvieron las rúbricas ya había pasado el tiempo reglamentario, lo que condujo a levantar la sesión.

La propuesta del gobierno, con un paquete de 97 artículos que tenía originalmente, varios de los cuales fueron eliminados, en busca de darle una oportunidad de respaldo, no es bien recibida por la mayoría. De hecho, hay una ponencia negativa radicada, otra de archivo, y una positiva, que se suman a la del gobierno.

La ausencia de parlamentarios fue explicada por dificultades en los itinerarios del transporte aéreo, pues es bien sabido que los congresistas vuelven de sus regiones los días martes de cada semana.

Finalmente, cuando ya se conformó el quorum necesario, una voz anunció que era necesario levantar la sesión, para dar paso a los congresistas a asistir a las plenarias, tanto de Senado como de Cámara.