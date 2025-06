Armando Benedetti carga contra Efraín Cepeda: “Solo ha hecho actos espurios”

Benedetti señaló a Cepeda de haber bloqueado la votación sobre la aplicación de ese mecanismo en la Plenaria del Senado e insistió en su tesis de que el Congreso no se ha pronunciado sobre el tema, pese a que ya se dio una votación que hundió la iniciativa.

“Efraín Cepeda no es ni constitucionalista, ni fue presidente del Senado, porque no dio ni la transparencia, ni la tranquilidad para votar. Se dedicaron a hacer trampas, fraudes y jugaditas para no votar porque había cinco votos por el sí más”, consideró el ministro del Interior.