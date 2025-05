“Una reforma laboral peluqueada no es reforma”: el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habla con SEMANA sobre lo que se avecina en el Congreso

“Esto no es una reforma laboral peluqueada, como lo dijo el ministro Sanguino. La democracia es buscar, encontrar consensos y más en un Estado en el que no hay plata”, defendió el senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez.

El cierre de la discusión no estuvo exento de polémicas. Al final del debate la presidenta de la Comisión y ponente, la senadora Angélica Lozano, introdujo dos proposiciones que establecieron el pago del recargo nocturno entre las 7 p.m. y las 6 a.m. y que detallaron el pago al cien por ciento de dominicales y festivo, componentes que no se habían contemplado en la ponencia consensuada con las bancadas en la negociación que ella misma lideró. Esa jugada terminó molestando a los senadores del Centro Democrático, Carlos Meisel y Enrique Cabrales.