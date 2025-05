Corte Constitucional le cierra la puerta a la consulta popular por decreto que planea Petro. Esto respondió el tribunal a Katherine Miranda

“El Gobierno nacional no puede insistir presentando una nueva consulta popular con las mismas preguntas que ya le negó el Senado de la República. Adicionalmente, no tiene la competencia para presentar vía decreto y llamar a las urnas a consulta popular”, dijo la representante.

Y agregó: “En la ley quinta, el artículo 125 dice que todo lo que vaya a ser votado tiene que leerse y tiene que haber una proposición. En este caso, tenía que haber un concepto y no se leyó el objeto de lo que se iba a votar; luego el Senado no se pronunció. Tengo la razón en decir que el Senado no se ha pronunciado y si no lo hace, el presidente puede convocar a la consulta popular”.