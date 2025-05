Consejo de Estado zanjó discusión sobre la consulta popular por decreto: “No puede hacerse”

“Siempre se procura en estos casos buscar alternativas imaginativas, digo yo, pero el Estado de derecho señala causes constitucionales absolutamente claros. Lo que no puede hacerse vía ley, no puede adoptarse vía decreto”, dijo el magistrado Álvarez el pasado 3 de mayo.

El ministro Benedetti dijo en su cuenta de X: “Si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, el gobierno de Gustavo Petro convocará la consulta popular. La Ley Quinta de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego, entonces, el Senado no se pronunció. ¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado”.