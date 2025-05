Tensión entre Congreso y Casa de Nariño: Efraín Cepeda advierte a Armando Benedetti, que propuso consulta popular vía decreto

Benedetti explicó que no se anunció la proposición para su votación y que ese error puede llevar a que se reviva la iniciativa.

El ministro fue más allá y anunció que si el Gobierno no se pronuncia, el Ejecutivo podrá convocar a la consulta.

La estrategia del Gobierno, considerada como una forma de hacerle el quite a la derrota en la plenaria del Senado, fue fuertemente cuestionada.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien tiene profundas diferencias con el Gobierno Petro, no ocultó su molestia.

“El Gobierno nacional anunció que, de no aprobarse la consulta popular antes del primero de junio, la convocará por decreto, desconociendo la decisión del Senado, que el 14 de mayo la rechazó mediante una votación legal y válida”, dijo.

Y advirtió: “Si el presidente Gustavo Petro emite un decreto inconstitucional, recurriremos de inmediato a las instancias judiciales competentes para salvaguardar la democracia. No toleraremos actitudes autoritarias que pretendan engañar a los colombianos o pasar por encima del Congreso de la República y la Rama Judicial. El desespero no puede justificar el autoritarismo”.

Y siguió: “El Gobierno está desesperado porque nadie le va a salir al tal paro, ya no saben qué inventar, ahora dizque la consulta no se votó, jaja. No pueden ser más payasos, en lugar de estar trabajando concertando la reforma laboral en el Congreso. Tremendos vagazos”.