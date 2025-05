El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció este martes 27 de mayo que el gobierno del presidente Gustavo Petro convocaría vía decreto la consulta popular.

Lo hará porque, según él, ocurrió un error de procedimiento por parte de la mesa directiva del Senado, ya que no se anunció la proposición que se iba a votar.

“La Ley Quinta de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego, entonces, el Senado no se pronunció. ¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado", explicó Benedetti, quien le dio un mes al Senado para que se pronuncie o el Gobierno avanza en la convocatoria.

Armando Benedetti, ministro del Interior, en Bogotá, el 27 de mayo de 2025. | Foto: Ministerio del Interior

El anuncio del ministro generó preocupación entre distintos sectores políticos porque el Gobierno estaría desconociendo la derrota por parte del Senado.

El expresidente del Senado Hernán Andrade habló con SEMANA y dijo que la decisión que tomó el Senado de negar la consulta popular 49 a 47 votos “es un acto electoral y tiene presunción de legalidad. Así que cualquier decreto posterior que desconozca el pronunciamiento material de un órgano de poder como el Legislativo necesita ser cuestionado ante las autoridades judiciales”.

Según Andrade, “un decreto que desconozca la decisión del Congreso rompe esa presunción de legalidad del acto proferido por el Senado”.

Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: Ministerio del Interior.

A juicio del expresidente del Senado, “no tiene razón el ministro del Interior Armando Benedetti. Cualquier decreto que profiera negando esa decisión es susceptible de ser demandado ante el Consejo de Estado con una posibilidad muy alta de que lo suspendan las altas cortes”.

Este —según Andrade—“es un enfrentamiento de poderes públicos que no le conviene para nada al país. No se pude desconocer una decisión de una rama como es el Senado de la República”.

“Al Gobierno no le queda bien. No sé cuál sea el objetivo. Se pretende ir a una consulta popular a cómo dé lugar. No es el camino acertado”, remató.

El anuncio de Benedetti que, sin duda, terminará dirimiéndolo la Justicia en Colombia, generó una fuerte tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo porque el primero se siente desconocido por el segundo.

Y tiene al ministro del Interior que responder a todos sus opositores e independientes que critican su estrategia de no aceptar la derrota en la plenaria del Senado.

Ministro del Interior, Armando Benedetti. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“La consulta no es un proyecto de ley, solo necesita un pronunciamiento de la plenaria del Senado, eso no está en discusión. No se sabe qué votó el Senado porque no leyeron la proposición, como lo dicta el Artículo 125 de la Ley Quinta”, dijo Benedetti.

La congresista de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, fue una de las dirigentes que cuestionó el anuncio de Benedetti.