Katherine Miranda enciende las alarmas por polémico mensaje de Benedetti sobre consulta popular y advierte de un “golpe de Estado”

“Si el Senado no se pronuncia de aquí al primero de junio, el gobierno de Gustavo Petro convocará la consulta popular. La Ley Quinta de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego, el Senado no se pronunció. ¿Qué se votó? No sabemos“, escribió.