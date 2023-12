Atentos: Petro designó a integrantes de la fuerza pública como sus representantes para verificar el cese al fuego con Farc de Mordisco

Y avanzó en ese evento público: “Las economías ilícitas son la cocaína, indudablemente, quizás la principal, y aun la más poderosa, el oro, la extorsión y el secuestro, entre varias, estas son las fundamentales. Por tanto, en las conversaciones del Gobierno con estos grupos, no nos emociona que lo único que se logre sea un cese al fuego, porque el cese al fuego no es más sino detener – el Estado, por una parte, el grupo armado, por la otra – las acciones ofensivas entre esas dos partes ”.

“Pero es que lo que nos preocupa no es si se ataca al Estado o no, sino si se ataca a la sociedad, y no por lograr que no se ataque al Estado en un cese al fuego, entonces vamos a condenar a que la sociedad quede indefensa, extendiendo los delitos sobre ella”, insistió.