“Banda de hampones”: Petro arremetió contra expresidentes que criticaron ‘decretazo’ de la consulta popular. “Nacidos en Chapinero Alto”

“Estos presidentes que desde ayer me atacan se unieron. Uno suplica porque lo acepten en el club, porque se siente muy desolado porque lo sacaron del club de los oligarcas por hacer la paz”, dijo Gustavo Petro.

Pero fue más allá: “Dicen, todos estamos unidos para defender la democracia. ¿Acaso, durante todos esos gobiernos, no fue que ocurrió la masacre en Colombia? ¿Acaso, durante esos gobiernos, no fue que nos llevaron a ser el tercer país socialmente más desigual del mundo?”.

Además, expresó: “Si solo buscara normas, esas normas estarían ocultando la masacre. Pero si las normas llevaran a la justicia social, que es lo que indica un Estado social de derecho, no habría masacre en Colombia”.

“Estos 30 años son historia de ignominia. Si yo voy a la Comisión de la Verdad y miro las cifras tristes, según ellos hay 700 mil colombianos asesinados, desde el 9 de abril de 1948. ¡700 mil colombianos asesinados! ¿Eso es una democracia? No nos digan mentiras, no nos engañen, y no son de la época antes de la Constitución”. Concluyó con su idea el presidente Petro.