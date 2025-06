Jota Pe Hernández revela qué pasó con Armando Benedetti: “Voy a contar una cosa que nadie sabe”

El senador Jota Pe Hernández habló con SEMANA y dio cuenta de una imagen hasta ahora no resuelta. El 14 de mayo pasado, cuando el Senado hundió la consulta popular, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lució muy alterado, al punto que le pegó a la mesa del recinto.

Las imágenes de ese momento dejaron ver a Jota Pe Hernández, su opositor político, al lado de él en medio del forcejeo. ¿Acaso estaban peleando, él le estaba ayudando al jefe de la cartera política? El congresista se lo comentó a SEMANA. “Le voy a contar una cosa que nadie sabe y es que después de que ocurre todo ese suceso, se apagan las luces, se baja el telón; Armando Benedetti se me acerca en un pasillo y me agradece. Me dice, ‘Gracias, hermano, porque aterricé’. Es que fue un momento bastante fuerte, fue un momento bastante agitado”, aseguró Jota Pe Hernández.

“Yo le voy a explicar por qué fue tan duro para él. Porque cuando él va bajando las escaleras hacia la plenaria, ahí lo agarran unos medios y le preguntan cómo está y él dice, ‘Estamos finos, tenemos los votos’. Entonces ellos estaban completamente seguros de que iban a ganar y es como cuando tienes algo en tus manos y de repente se te va. Les pasó a ellos y por eso —yo creo— el choque fue tan fuerte”, agregó el congresista.

En el momento de máxima tensión, cuando Benedetti dio golpes sobre la mesa y quería lanzarse encima del secretario del Senado, Diego Alejandro González, Jota Pe Hernández sostuvo que lo instó a recapacitar. “No lo estoy justificando, por supuesto que no, pero me imagino que eso fue lo que lo llevó a tener una reacción tan impresionante. Yo en ese momento recordé, este tipo, las denuncias, su carácter y a pesar de que tenga un carácter fuerte, no sé, Dios me puso en ese momento en ese lugar para hablarle al oído y decirle que se calmara. También por el cariño que tengo con el secretario del Senado, que es una persona bastante respetuosa, a la que nosotros apreciamos, y no estaría bien que el país viera algo como eso”.

“Un ministro pegándole a un secretario, una cosa de loco, eso sería noticia internacional, quedamos en vergüenza [...]. Cuando él empieza a pegarle puños a la mesa. Yo no solo veo eso, sino que veo que León Fredy le arranca la hoja al secretario, la empuña, entonces ya empiezo a ver como que esto se salió de control. O sea, esto ya es violencia, ya le están pegando a la mesa, ya arrancaron la hoja. Entonces, cuando empieza a manotearle así al secretario y ya se le va María José Pizarro, se le mete por delante para que él no le caiga encima al secretario, ahí es donde yo le digo: ‘Reaccione que usted es el ministro, Armando. Armando, usted es el ministro del Interior’”, agregó.

Armando Benedetti, ministro del Interior, cuando se hundió la consulta popular y se revivió la reforma laboral. Bogotá, mayo 14 de 2025. A su lado, el senador Jota Pe Hernández y Angie Rodríguez, directora del Dapre. Foto:Guillermo Torres Reina / SEMANA | Foto: Guillermo Torres / Semana

“El tipo me mira así como ido, yo recuerdo, y cuando me mira así fijamente, yo le digo: ‘Usted es el ministro, reaccione, aterrice, no le vaya a pegar al secretario’, y él como que se va hacia atrás y, bueno, evitamos entre varios que eso sucediera”, puntualizó.

La senadora María José Pizarro tuvo que alejar a Armando Benedetti del secretario del Senado, Diego González, a quien le reclamó por el resultado de la votación. | Foto: colprensa

A la brava

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el martes 3 de junio de 2025 que convocará vía decreto a una consulta popular sobre su proyecto de reforma laboral, luego de que el Congreso rechazara en mayo la realización del referendo en una votación que el mandatario denuncia como fraudulenta.

El presidente intenta ampliar los derechos de los trabajadores, pero el Senado rechazó en abril un primer proyecto legislativo al respecto.

Petro propuso, entonces, una consulta popular con 12 preguntas para someter sus reformas al voto ciudadano. Pero la ejecución del referendo se estancó también en el Senado luego de una confusa votación a mediados de mayo que el mandatario considera fraudulenta.

“La Corte Constitucional tendrá en sus manos [...] el decreto de convocatoria a consulta popular, que haré en esta semana”, anunció Petro el martes en una alocución transmitida por televisión.

El presidente Gustavo Petro, en alocución desde la Casa de Nariño, en Bogotá, el 3 de junio de 2025. | Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, adelantó en una declaración a medios que, una vez emitido el decreto presidencial, la consulta popular se llevará a cabo “a finales de julio o principios de agosto”.

La semana pasada, miles de personas acudieron a un llamado del gobierno y marcharon en varias ciudades del país para defender la iniciativa de referendo, aunque la convocatoria fue menor a la esperada.

“¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa”, señaló el mandatario el martes.

Petro alega que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, cerró las votaciones sobre el llamado a consulta popular antes de que todos los congresistas sufragaran.

El gobierno busca que la jornada laboral termine a las 6 p. m. y no a las 9 p. m., como sucede en la actualidad; que ciertos oficios informales tengan acceso a la seguridad social, y establecer un fondo especial para garantizar las pensiones a los campesinos, entre otros.