Canciller Rosa Yolanda Villavicencio dice que Colombia tiene un “Ejército muy capacitado” para defender la soberanía si es atacada por EE. UU.

Aunque la ministra aseguró que espera que no sea el caso y que las relaciones se den en el marco del diálogo, también dejó claro que el país apelaría a su derecho de la defensa nacional.

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 7:31 p. m.
La Cancillería colombiana rechazó de forma categórica cualquier amenaza o insinuación de intervención extranjera contra el país.
La Cancillería colombiana rechazó de forma categórica cualquier amenaza o insinuación de intervención extranjera contra el país.

La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, se refirió a las versiones sobre una eventual agresión militar de Estados Unidos contra el país y aseguró que el Gobierno ha sido claro en la defensa de la soberanía nacional, en estricto apego al derecho internacional.

En sus declaraciones, la ministra de Relaciones Exteriores subrayó que la protección de la integridad territorial de Colombia está contemplada dentro del orden internacional vigente y recordó que el país cuenta con unas Fuerzas Militares capacitadas y preparadas para responder ante cualquier amenaza externa.

En ese sentido, precisó que el mando supremo de las tropas recae, como lo establece la Constitución, en el presidente Gustavo Petro, quien tendría la responsabilidad de proteger a la población en un escenario extremo.

No obstante, Villavicencio enfatizó que el Gobierno colombiano no desea que una situación de esa naturaleza llegue a materializarse. Por el contrario, reiteró que la posición oficial es insistir en el cumplimiento de las normas del derecho internacional y en el respeto irrestricto a los principios democráticos que rigen las relaciones entre los estados.

Gustavo Petro arremete contra Donald Trump: “El título que me asigna como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil”

Paloma Valencia denuncia ‘fondo paralelo’ en MinIgualdad: contratos por $139.000 millones y miles de contratistas en plena antesala electoral

Gustavo Petro lanza nueva crítica a Estados Unidos: “Me tienen en la lista Ofac para que obedezca al presidente Trump”

Fuerte intervención de Colombia ante la OEA en sesión extraordinaria tras bombardeos en Venezuela: “La paz de América Latina y el Caribe está bajo asedio”

“Permita que alguien como Abelardo de la Espriella reestructure el país”: el fuerte mensaje de María Elvira Salazar a Gustavo Petro

Colombia envió nota de protesta a Estados Unidos por los fuertes pronunciamientos del presidente Trump en contra de Petro

Denuncia penal contra congresistas por amenazas a Gustavo Petro: Sanguino acusa a Lina Garrido, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo

Cancillería de Colombia se pronunció ante los bombardeos en Venezuela: “Hacemos también un llamado a la unidad y la solidaridad del pueblo latinoamericano”

Gobierno Petro se solidariza con Suiza por tragedia de inicio de año que deja 40 personas muertas: “Sinceras condolencias”

Cancillería de Colombia rechaza cualquier intento de uso de la fuerza militar extranjera en su territorio

La demanda contra la Cancillería que lidera Rosa Yolanda Villavicencio pide que se decrete una medida cautelar para que se suspenda el convenio con Portugal.
La demanda contra la Cancillería que lidera Rosa Yolanda Villavicencio pide que se decrete una medida cautelar para que se suspenda el convenio con Portugal.

La canciller recalcó que dichos principios están claramente establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, documento que sirve como base del orden internacional contemporáneo y que obliga a los países a resolver sus diferencias por vías pacíficas.

En ese mismo escenario, el viceministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Jaramillo Jassir, lideró la intervención en la OEA desde la Cancillería, donde calificó la operación contra Venezuela y las amenazas contra Colombia como un punto de inflexión de “gravedad extraordinaria” para la estabilidad hemisférica.

Según su discurso, la incursión, que incluyó bombardeos y la captura del presidente Nicolás Maduro, representa una “violación clara de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la OEA”, al transgredir la prohibición del uso de la fuerza entre estados.

Mauricio Jaramillo Jassir, vicecanciller.
Mauricio Jaramillo Jassir, vicecanciller.

Tanto la canciller como el vicecanciller, en todos los espacios de reuniones multilaterales que han sostenido desde el sábado cuando se dieron los hechos en Venezuela, han ratificado la defensa por el presidente Gustavo Petro y la soberanía de Colombia, incluso, como lo señaló Villavicencio, si eso implica una confrontación armada con Estados Unidos.

No obstante, Villavicencio sostuvo que Colombia seguirá defendiendo su soberanía en los escenarios diplomáticos y multilaterales, promoviendo el diálogo y el respeto mutuo como pilares para preservar la estabilidad regional y evitar cualquier escalada de tensión que ponga en riesgo a la población civil.

