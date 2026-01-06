La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, se refirió a las versiones sobre una eventual agresión militar de Estados Unidos contra el país y aseguró que el Gobierno ha sido claro en la defensa de la soberanía nacional, en estricto apego al derecho internacional.

Rusia emite sorpresiva declaración tras juramentación de Delcy Rodríguez en Venezuela

En sus declaraciones, la ministra de Relaciones Exteriores subrayó que la protección de la integridad territorial de Colombia está contemplada dentro del orden internacional vigente y recordó que el país cuenta con unas Fuerzas Militares capacitadas y preparadas para responder ante cualquier amenaza externa.

En ese sentido, precisó que el mando supremo de las tropas recae, como lo establece la Constitución, en el presidente Gustavo Petro, quien tendría la responsabilidad de proteger a la población en un escenario extremo.

Los informes secretos de la CIA que fueron clave para que Donald Trump dejara el poder a Delcy Rodríguez y obviara a María Corina Machado

No obstante, Villavicencio enfatizó que el Gobierno colombiano no desea que una situación de esa naturaleza llegue a materializarse. Por el contrario, reiteró que la posición oficial es insistir en el cumplimiento de las normas del derecho internacional y en el respeto irrestricto a los principios democráticos que rigen las relaciones entre los estados.

La demanda contra la Cancillería que lidera Rosa Yolanda Villavicencio pide que se decrete una medida cautelar para que se suspenda el convenio con Portugal. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La canciller recalcó que dichos principios están claramente establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, documento que sirve como base del orden internacional contemporáneo y que obliga a los países a resolver sus diferencias por vías pacíficas.

Estas fueron las palabras de Cilia Flores a Nicolás Maduro minutos antes de su captura

En ese mismo escenario, el viceministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Jaramillo Jassir, lideró la intervención en la OEA desde la Cancillería, donde calificó la operación contra Venezuela y las amenazas contra Colombia como un punto de inflexión de “gravedad extraordinaria” para la estabilidad hemisférica.

Según su discurso, la incursión, que incluyó bombardeos y la captura del presidente Nicolás Maduro, representa una “violación clara de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la OEA”, al transgredir la prohibición del uso de la fuerza entre estados.

Mauricio Jaramillo Jassir, vicecanciller. Foto: Cancillería

Tanto la canciller como el vicecanciller, en todos los espacios de reuniones multilaterales que han sostenido desde el sábado cuando se dieron los hechos en Venezuela, han ratificado la defensa por el presidente Gustavo Petro y la soberanía de Colombia, incluso, como lo señaló Villavicencio, si eso implica una confrontación armada con Estados Unidos.

No obstante, Villavicencio sostuvo que Colombia seguirá defendiendo su soberanía en los escenarios diplomáticos y multilaterales, promoviendo el diálogo y el respeto mutuo como pilares para preservar la estabilidad regional y evitar cualquier escalada de tensión que ponga en riesgo a la población civil.