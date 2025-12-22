Política

Cancillería abre investigación a Óscar Muñoz tras fiesta en Nicaragua con Carlos Ramón González, prófugo por el caso UNGRD

La decisión se produjo luego de que la Oficina de Control Disciplinario Interno notificara al funcionario sobre el inicio del proceso.

23 de diciembre de 2025, 1:47 a. m.
Cancillería, Óscar Muñoz y Carlos Ramón González
Cancillería, Óscar Muñoz y Carlos Ramón González Foto: Facebook Óscar Iván Muñoz/Montaje:Semana

Tras el último escándalo que rodea a Carlos Ramón González —exdirector del Dapre, imputado en el caso de corrupción de la UNGRD y hoy prófugo de la justicia— y las imágenes que lo muestran participando en una actividad organizada por la Embajada de Colombia en Managua, capital de Nicaragua, la Cancillería de Colombia confirmó este 22 de diciembre la apertura de una investigación disciplinaria contra Óscar Iván Muñoz Giraldo, encargado de negocios en Nicaragua.

La decisión formal se produjo luego de que la Oficina de Control Disciplinario Interno notificara al funcionario sobre el inicio del proceso. En un comunicado, el Ministerio recordó que Muñoz Giraldo es funcionario de carrera administrativa, por lo que cualquier eventual sanción deberá surtir el debido proceso.

Óscar Muñoz, embajador (e) de Colombia en Nicaragua, alista su carta de renuncia tras el parrandón de Carlos Ramón González

Además, informó que la Procuraduría General de la Nación podría asumir el caso bajo la figura de control preferente, si así lo determina.

La controversia comenzó cuando W Radio difundió videos de una actividad denominada “Noche Vallenata Colombiana”, realizada el 11 de diciembre en el Teatro Rubén Darío de Managua, en la que se observa a Carlos Ramón González bailando y participando activamente del evento.

Las imágenes se conocieron mientras el exdirector del Dapre es requerido por la justicia colombiana. En los registros también se observa un pendón con la inscripción “Embajada de Colombia”.

Tras la difusión de ese material, la Cancillería de Colombia informó que abrió una investigación disciplinaria y que la Oficina de Control Disciplinario Interno adelanta la recolección de pruebas para establecer si hubo responsabilidades por los hechos ocurridos ese día.

El presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente sobre el caso en su cuenta de X, donde escribió que “nosotros no tenemos embajador en Nicaragua” y afirmó que los responsables de la organización de la fiesta debían salir de inmediato de sus cargos.

El pasado político de Óscar Iván Muñoz, el embajador en Nicaragua que habría organizado la fiesta en la que estuvo Carlos Ramón González

Carlos Ramón González es investigado por la Fiscalía General de la Nación en el marco del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El proceso hace parte de las indagaciones abiertas por presuntas irregularidades en la contratación de esa entidad.

También se ha señalado que el exfuncionario habría solicitado asilo político en Nicaragua y que se habrían realizado gestiones diplomáticas relacionadas con su situación migratoria.

¿Quién es Óscar Muñoz Giraldo y su vínculo con la embajada?

Óscar Iván Muñoz Giraldo es funcionario de la misión colombiana en Managua y se desempeña como encargado de negocios tras la salida de León Fredy Muñoz Lopera. No figura como diplomático de carrera y su cercanía política con el exembajador explicaría su presencia en la misión.

Gustavo Petro dio primera orden por parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua: “Deben salir de sus cargos”

La Cancillería confirmó que Muñoz ha respondido internamente a las notificaciones relacionadas con la investigación disciplinaria y que no está autorizado para dar declaraciones.

