La fiesta que organizó la Embajada de Colombia en Nicaragua, a cargo del embajador encargado de negocios, Óscar Iván Muñoz Giraldo, en la que se vio a Carlos Ramón González (cofundador de la Alianza Verde), revelada por W Radio, generó todo un revuelo, pues el exdirector del Dapre es buscado por delitos relacionados a corrupción y cuenta con circular roja de Interpol.

Muñoz habría estado detrás de la organización del evento que se denominó la Noche Vallenata Colombiana y que tuvo una parranda musical de ese género en el Teatro Rubén Darío. En videos que se conocieron del evento se ve a González bailando y celebrando esas festividades, mientras la justicia colombiana espera que responda por su supuesta responsabilidad en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) en el que se habrían comprado congresistas.

Óscar Muñoz ha acompañado todas las campañas de León Fredy Muñoz. Foto: Facebook: Óscar Muñoz

¿Quién es Óscar Muñoz Giraldo? No se trata de un diplomático de carrera. Es una persona cercana al exembajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz Lopera, quien dejó ese cargo previo a que se conociera que debía ocupar la curul que dejó Humberto de la Calle cuando renunció al Senado.

Muñoz Giraldo comenzó haciendo política de la mano de Muñoz Lopera en Bello, Antioquia. Hace unos años, el exembajador hizo una particular campaña bajo el logo de la Alianza Verde en la que pidió a los ciudadanos que votaran en blanco, logrando ese objetivo. Posteriormente, el actual embajador encargado de negocios acompañó a León Fredy Muñoz en sus campañas a la alcaldía de ese municipio en 2007 y 2015, sin embargo, en ninguna ocasión logró llegar.

Durante todo ese proceso, Muñoz Giraldo fue crítico del Centro Democrático y del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Es sociólogo graduado de la Universidad de Antioquia y abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Cuenta con una maestría de Conflicto y Paz de la Universidad de Medellín.

En 2018, León Fredy Muñoz hizo su campaña a la Cámara de Representantes con el logo de la Alianza Verde, con el número 101. En esa ocasión logró llegar de la mano de Óscar Muñoz Giraldo quien llegó a pertenecer al equipo del entonces representante.

León Fredy Muñoz y Óscar Muñoz han hecho política juntos desde Bello, Antioquia. Foto: Facebook: Óscar Muñoz

En 2022 también lo respaldó en su campaña al Senado, sin embargo, no logró llegar a ocupar una curul. El presidente Gustavo Petro decidió nombrar a León Fredy Muñoz embajador en Nicaragua y allí se llevó a su coequipero a quien posteriormente ayudó a nombrar para que se quedara encargado de negocios tras volver a Bogotá.

Desde entonces, Óscar Muñoz había estado al frente de la embajada como encargado de negocios, sin embargo, tras la polémica que se generó con la fiesta en la que estuvo presente González, el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia de los funcionarios implicados, aunque hasta el momento se ha mantenido en el cargo, mientras que la Cancillería anunció investigaciones.

SEMANA consultó al embajador Muñoz, pero él respondió que no está autorizado para dar declaraciones a medios de comunicación.