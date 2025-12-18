POLÍTICA

Óscar Muñoz, embajador (e) de Colombia en Nicaragua, alista su carta de renuncia tras el parrandón de Carlos Ramón González

La orden la dio el propio presidente Gustavo Petro. Muñoz está encargado desde que León Fredy Muñoz renunció para regresar al Senado.

Redacción Semana
18 de diciembre de 2025, 11:48 a. m.
Gustavo Petro, Óscar Muñoz y Carlos Ramón González.
Gustavo Petro, Óscar Muñoz y Carlos Ramón González. Foto: FOTO1: PRESIDENCIA/FOTO2: CANCILLERÍA/FOTO3: DAPRE.

El embajador (e) de Colombia en Nicaragua, Óscar Muñoz, tiene las horas contadas en su cargo, luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera públicamente que rodarán cabezas de los diplomáticos colombianos que hicieron parte del parrandón en Managua, cuyo protagonista es el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, prófugo de la Justicia en Colombia, que lo busca por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGR).

“Nosotros no tenemos embajador en Nicaragua. Nicaragua no dio beneplácito a la sanandresana Vilma Jay. Los responsables de la fiesta deben salir de inmediato de sus cargos”, escribió Petro en redes sociales este miércoles 17 de diciembre.

Carlos Ramón González y el evento al que asistió en Nicaragua.
Carlos Ramón González y el evento al que asistió en Nicaragua. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: Redes sociales Teatro Nacional Rubén Darío.

Muñoz —quien aparece en unos videos bailando junto a Carlos Ramón González en una Noche Vallenata Colombiana, organizada en Managua, el pasado jueves 11 de diciembre— es actualmente el primer secretario de Relaciones Exteriores y ocupó el cargo de embajador encargado de Colombia en Nicaragua, después del 31 de enero de 2025, cuando León Fredy Muñoz presentó su carta de renuncia y regresó a Colombia a ocupar la curul en el Senado que dejó el exjefe negociador de paz, Humberto de la Calle.

Óscar Muñoz es la mano derecha de León Fredy Muñoz, actual congresista de la Alianza Verde y cercano al presidente Gustavo Petro. De hecho, hizo parte de su UTL cuando fue representante a la Cámara.

Después, Muñoz, convertido en embajador, se lo llevó a su lado cuando viajó a Managua a restablecer una relación que estaba deteriorada entre ambos países porque el expresidente Iván Duque criticó fuertemente la dictadura de Daniel Ortega en la nación hermana.

No
Carlos Ramón González pidió asilo en Nicaragua después de que terminó involucrado en el escándalo de la UNGRD. Foto: No

Muñoz —quien viajaría a Bogotá en las próximas horas para hablar con el presidente Gustavo Petro— radicaría su carta de renuncia en los próximos días ante la canciller Yolanda Villavicencio, quien se encuentra actualmente en Madrid, España, atendiendo asuntos personales.

León Fredy Muñoz, padrino político de Óscar Muñoz, es amigo personal de Carlos Ramón González. De hecho, el segundo es el fundador de la Alianza Verde, la casa política a la que siempre ha pertenecido el primero. Y ha sido señalado de tenderle la mano al exdirector del Dapre en su nueva vida en Managua. Él ha negado esa versión.

Hoy —según las pruebas que han salido a la luz recientemente— quien protege a González es Óscar Muñoz, quien al parecer financió parte de la fiesta donde el hoy prófugo de la Justicia participó. Al menos, en el evento se observa un pendón donde se lee: ‘Embajada de Colombia’, de acuerdo con videos revelados por W Radio.

Carlos Ramón González y el documento exclusivo conocido por SEMANA.
Carlos Ramón González y el documento exclusivo conocido por SEMANA. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

SEMANA reveló en su momento que el 10 de agosto de 2025, Carlos Ramón González se acercó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua a solicitar asilo político.

“Según el solicitante del asilo, lo hizo por su trayectoria política como líder de izquierda y revolucionaria; su papel en la conformación del actual Gobierno; su cercanía con el actual presidente Gustavo Petro, quien fue su compañero en la guerrilla del M-19, ha sido objeto de una persecución política, judicial y mediática, impulsada por la extrema derecha colombiana”, se lee en el documento donde le concedieron vivir en Managua, mientras huye de las autoridades colombianas.

