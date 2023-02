Tres medallistas olímpicos colombianos serán los protagonistas de una nueva serie de televisión

De la mano de talento joven, Caracol Televisión llegará a las pantallas de los colombianos desde este 8 de febrero para contar las historias de tres de los más grandes medallistas olímpicos de Colombia: Yuri Alvear, Óscar Muñoz e Ingrid Lorena Valencia.

Los tres tienen en común un elemento con el que muchos televidentes se sentirán identificados: haber nacido en regiones apartadas y en hogares donde los recursos económicos eran escasos, pero que pese a todos los desafíos del destino lograron triunfar en sus diferentes disciplinas deportivas.

Los Medallistas, novela de Caracol Televisión - Foto: Foto: Cortesía Caracol Tv

Después de Los Briceño, los televidentes podrán disfrutar en Caracol Tv de Los Medallistas, una producción que recreará los orígenes y la gloria deportiva que ha vivido Yuri Alvear, que gracias al judo obtuvo el bronce en Londres 2012 y la plata en Río de Janeiro 2016. Una vallecaucana que además fue medallista panamericana, sudamericana y tres veces campeona mundial en los años 2009, 2013 y 2014.

El personaje estará protagonizado por la comunicadora y actriz chocoana Mayra Luna, que ha participado en otras novelas de Caracol como Los Briceño.

Mayra Luna en el papel de Yuri Alvear - Foto: Foto: Cortesía Caracol Tv

Luna cuenta que conoció a Yuri Alvear en persona, después de solo escribirse por WhatsApp, gracias a un foro sobre mujeres deportistas organizado por la revista SEMANA.

Y destaca que encarnar este personaje supuso un reto físico para ella, “pues hacía mucho tiempo no practicaba deporte y tuve que ponerme en forma para lograr algo de la extraordinaria condición física de Yuri. Recibí una gran asesoría para aprender a caer bien en el piso y no terminar lesionada en la espalda y la cabeza, pues el judo tiene mucha exigencia, y en las escenas que recreaban las competencias en torneos, actuaba con yudocas profesionales, yudocas de verdad”, narra la actriz.

Las proezas de Óscar Luis Muñoz, nacido en Ariguaní, Magdalena, y el mejor exponente del taekwondo que ha tenido Colombia, también serán recogidas en esta historia. Desde cómo se acercó a este deporte por casualidad en su colegio, siendo apenas un niño, hasta sus gesta deportiva en Londres 2012, donde consiguió la medalla de bronce en la categoría de 58 kilogramos.

Óscar Muñoz es el mejor exponente del taekwondo que ha tenido Colombia. Foto: Ed JONES / AFP - Foto: Ed JONES / AFP

“Para mi fue una bonita sorpresa verme reflejado en televisión. Y que a lo mejor mi historia sirva para inspirar a muchos niños que a lo mejor se han inclinado por deportes que no suelen ser los más populares. Mi caso es una demostración de que luchar por los sueños toma tiempo, pero al final se pueden alcanzar”, le comentó Óscar Muñoz a SEMANA.

En Los Medallistas, el actor venezolano-ecuatoriano José Ramón Barreto interpretará a Óscar Muñoz. Paola Valencia dará vida a la boxeadora Ingrid Lorena Valencia. - Foto: Fotos: Canal Caracol

El personaje será interpretado por el actor y cantante venezolano-ecuatoriano José Ramón Barreto, que en la televisión colombiana ya ha hecho parte de Bolívar, A puro corazón, Arelys Henao y Para verte mejor.

“Fue todo un reto interpretar a un deportista del que había escuchado hablar desde su logro en unas olimpiadas porque es un evento deportivo que me gusta seguir. Y un reto también demostrar una de las mayores cualidades de Óscar, que ha sido su disciplina, que fue lo que lo llevó lejos”, aseguró el actor venezolano.

Junto a ellos aparecerá la historia de vida de Ingrid Lorena Valencia, una caucana que ha sabido brillar en el exigente mundo del boxeo de mujeres y que en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, se quedó con la medalla de bronce en la categoría de peso mosca femenino.

Ingrid Valencia | Boxeo. Tras su pelea contra la subcampeona del mundo, Peamwilai Laopeam, en los Olímpicos de Río de 2016, el nombre de la boxeadora caucana quedó inmortalizado en las mentes de los colombianos. En esa ocasión logró la medalla de bronce en la categoría de 51 kilogramos. Este año, tras una temporada de grandes victorias acumuladas, la boxeadora va por el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images - Foto: .

“Siempre nos han dicho que el boxeo es un deporte para hombres. Siempre me decían que era un deporte muy brusco, pero las mujeres tenemos muchas capacidades. Cuando inicié, me mandaban a lavar platos y me decían que esto no era para mujeres, pero yo rompí esa estigmatización en Colombia y me siento orgullosa”, sostuvo Valencia a los micrófonos de SEMANA.

Paola Valencia, quien recientemente interpretó a Salvación en la novela Las Villamizar, es quien dará vida a la medallista de 34 años, nacida en Morales, Cauca.

Aunque los tres deportistas reconocen que la novela se permite ciertas licencias creativas, gran parte de lo que se mostrará en pantalla está apegado a la realidad de sus vidas y logros deportivos.

Los Medallistas también supuso la última aparición en televisión de Cristian Mosquera, un joven y talentoso actor que en esta producción interpreta al hermano de Yuri Alvear y que se quitó la vida en 2020 debido a problemas emocionales.