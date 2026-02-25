Política

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 6:39 p. m.
Los candidatos Wilson Ruiz, Germán Rodríguez, Carlos Mejía y Alejandro Bermeo generaron la alerta.
Cuatro candidatos al Congreso de Salvación Nacional denunciaron que conocieron información detallada de una alerta de una amenaza por parte del frente 33 de las disidencias de las Farc en su contra.

Se trata del exministro de Justicia Wilson Ruiz, el mayor (r) Germán Rodríguez, el exsenador Carlos Felipe Mejía y Alejandro Bermeo, todos candidatos al Senado por Salvación Nacional.

SEMANA conoció la información de inteligencia que menciona lo que se estaría planeando en su contra. “Cinco seis cuatro, orden completa, siete uno, objetivos militares, todo listo de lo que (…) están con el man Abelardo, orden completa para cinco cuatro Wilson Ruiz Orejuela; este man es uno de los principales, Felipe Mejía (…) Germán Rodríguez (…) y Bermeo son los principales”, dice un aparte de esa comunicación. Además, se habla de que la instrucción es que “esta semana no lleguen ni a votar”. “Es claro que hay que bajarlos como sea”, dice esa instrucción.

Detrás de estos hechos estarían las disidencias de las Farc.
Varios de los candidatos ya se han pronunciado sobre estos hechos. El exministro Ruiz aseguró que ya solicitó formalmente ante la Fiscalía la apertura de una investigación penal para que se permita judicializar, identificar y sancionar a los responsables.

“Igualmente, ha requerido que se oficie a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que se evalúe y refuerce de manera urgente su esquema de seguridad”, informaron desde su campaña.

Identifican a personas con camisetas de disidencias de las Farc en evento de Iván Cepeda

El exministro le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que refuerce su seguridad y se garantice que, como líder opositor, pueda ejercer su actividad política en las elecciones del próximo 8 de marzo.

“En una democracia, la intimidación armada no puede reemplazar el debate de ideas. La violencia jamás puede ser instrumento para silenciar posiciones firmes frente al terrorismo y la criminalidad”, señalaron desde la campaña.

Dentro de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco existe una aparente división que imposibilitaría llegar a un diálogo conjunto con el Gobierno nacional. Hay zozobra por el actuar criminal.
Las disidencias de las Farc buscarían atentar contra los candidatos. Foto: afp

Ruiz afirmó que buscará llegar al Senado para legislar bajo los principios de “justicia con legalidad y justicia sin impunidad, oponiéndose a cualquier mecanismo que implique concesiones indebidas a estructuras criminales, levantamiento indiscriminado de órdenes de captura o debilitamiento del Estado de derecho”.

Por su parte, el mayor (r) Rodríguez aseguró que la información surgió de fuentes de inteligencia humana y técnica que le confirmaron la planeación de una “actividad sicarial” contra los cuatro candidatos al Senado.

“Solicito a los entes de control, a la Policía Nacional, a la Fiscalía, a la UNP, que nos brinden ayuda y apoyo, ya que nos encontramos en grave riesgo y completamente desprotegidos. Estas amenazas son reales y se suman a las amenazas de muerte que ha recibido el candidato Abelardo de la Espriella”, aseguró el mayor.

