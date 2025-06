Carlos Fernando Galán mandó sablazo a senadora petristra tras polémico mensaje en caso Miguel Uribe Turbay: “Reflexione”

En el mensaje, la congresista petrista dijo que, si bien lamentaba lo ocurrido a Uribe Turbay, no se podía “confundir este terrible atentado con la consulta popular” que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Lamento profundamente que se use esta situación tan dolorosa con fines políticos por parte de la derecha, deseo que Miguel se recupere pronto pero es reprochable que intenten confundir este terrible atentado con la Consulta Popular que nada tiene que ver. Solo espero que la @FSFB_Salud no se preste para estos fines y no estén preparando ningún anuncio médico en unas horas cuando será el debate sobre la Reforma Laboral y la Consulta Popular. Después de que habían generado un paro legislativo, la derecha ahora nos cita de manera intempestiva para las 8:30 a. m. a plenaria del @SenadoGovCo”, dijo puntualmente la senadora Zuleta en X.