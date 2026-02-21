Centro Democrático hace llamado mientras candidato de ese partido paga tres días de arresto por desacato

Mientras Mauricio Martínez Triana, candidato a la Cámara por Santander, paga tres días de arresto en Bucaramanga luego de que así lo ordenara un juez tras considerar que incumplió un fallo de tutela, su partido, el Centro Democrático, pidió que se le “garanticen de manera integral los derechos fundamentales y las garantías procesales”.

Matri, como también es conocido el candidato, cumple la medida en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario. Lo anterior, luego de que la justicia determinara que incurrió en desacato, tras incumplir un fallo que le solicitaba borrar unas publicaciones que había hecho en redes sociales contra Ferley Sierra, dirigente de Alianza Verde, quien también es aspirante al Congreso de la República.

Por lo tanto, en el comunicado emitido este sábado 21 de febrero por el Centro Democrático, también informó que desde tempranas horas han estado en contacto con los familiares de Martínez, su equipo jurídico y las autoridades competentes.

Desde esa colectividad del uribismo destacaron que están atentos a la situación legal de Matri, quien se presentó voluntariamente este viernes ante las autoridades para cumplir la orden judicial emitida en su contra.

“El Centro Democrático informa que, desde tempranas horas de la mañana, su dirección nacional ha estado en contacto permanente con el candidato a la Cámara por Santander Mauricio Martínez ‘Matri’, su equipo jurídico y las autoridades competentes, con el propósito de estar atentos a la situación legal de su aspirante al Congreso, quien se presentó ante un despacho judicial”, dice puntualmente en el comunicado.

El partido del uribismo también señaló que está a la espera de que se resuelva el recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa de Matri “y de que la juez de tutela que decretó la medida de arresto precise y aclare el alcance de su decisión”.

Por último, el partido Centro Democrático recordó que Matri ha sido objeto de amenazas.

“El Centro Democrático reitera su respeto por la justicia y confía en que el caso será resuelto con imparcialidad y estricto apego a la ley. Asimismo, expresa su solidaridad con Mauricio Matri, quien previamente ha sido objeto de amenazas y hoy enfrenta esta circunstancia en medio de su campaña”, concluyó.