Golpes, grafitis y vallas destruidas: así fue el ataque de encapuchados a la sede de campaña del Centro Democrático en Neiva

De manera violenta transcurrió parte de la movilización que este jueves, 19 de febrero, se realizó en Neiva en defensa del salario mínimo vital, convocada por el presidente Gustavo Petro.

Videos divulgados en redes sociales por Gabriel Vallejo, el director nacional del Centro Democrático, dejan ver cómo un grupo de encapuchados ataca la llamada Casa Uribista en Neiva.

Imagen panorámica del parque Santander de Neiva, ubicado en el centro de la capital huilense e inaugurado por segunda vez en 1940. Desde esa fecha recibe el actual nombre. Foto: ÁLVARO ANDRéS CARDONA

“Esta es la violencia política promovida por el Gobierno neocomunista de Gustavo Petro. Así vandalizaron el día de hoy la sede de campaña del Centro Democrático en la ciudad de Neiva”, escribió.

“Este acto de violencia pudo haber terminado en una tragedia. Al terrorismo político promovido por el Gobierno les decimos que el 7 de agosto se les acabará la guachafita. ¡Solidaridad con nuestros compañeros del Huila! ¡Mano firme!”, añadió.

Otro video, divulgado por Blu Radio, deja ver la denuncia del guarda de seguridad de la sede del partido de derecha, quien fue golpeado en la cara.

“Pasó una marcha, me agredieron físicamente con una silla porque no los dejé dañar la valla, la publicidad de los candidatos o la de cómo marcar”, dijo a ese medio Juan David Murcia Trujillo.

Los videos evidencian cómo quedaron destruidas las vallas, pintadas las paredes de la que también es la casa de Tatiana Méndez, candidata del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por el Huila, y cómo los vándalos atacaron esa sede política.

Esta jornada se convocó tras conocer la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el incremento del salario mínimo que el Gobierno Petro fijó en el 23,7 %.

Según integrantes del Gobierno Petro, esta jornada buscaba defender ese incremento y demostrar al Consejo de Estado que los trabajadores de Colombia quieren tener ese incremento salarial.

Además de Neiva, las movilizaciones se presentaron en diferentes partes del país. En Bogotá, se dio hacia la Plaza de Bolívar, donde el presidente Petro anunció la expedición del nuevo decreto del salario mínimo en Colombia y lo mantiene en el 23,7 %: