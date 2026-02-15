“El uribista purasangre tiene que estar más firme que nunca”: el llamado que hace el representante Juan Espinal para el 8 de marzo

El representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático, buscará dar el paso al Senado con la lista de esa colectividad que será cerrada. En entrevista con SEMANA se refirió a ese proceso, a las disputas internas que se han vivido en el partido y lanzó varias propuestas para solucionar y prevenir a futuro la situación de emergencia ambiental que se vive en el país.

SEMANA: ¿Cómo ha visto el papel del Gobierno en medio de la situación que está viviendo el país con la emergencia invernal en varias regiones?

JUAN ESPINAL: Un mensaje de solidaridad a todas las familias de los damnificados que de acuerdo al Gobierno nacional, en Córdoba son más de 160.000. Las consecuencias son más preocupantes de lo que parecía, pero hay que recordarle al presidente Gustavo Petro que el Urabá antioqueño hace parte de Colombia, porque él solo está hablando de Córdoba y no ha enviado mensajes concretos y acciones de apoyo al gobierno departamental.

También hay que decir al Gobierno nacional que deje de buscar culpables y que asuma la responsabilidad. Como lo decía el gobernador de Córdoba, es el momento en que todos los gobernantes, de la mano del presidente de la República, tienen que estar unidos para solucionar las dificultades que se desprenden por la ola invernal. (Carlos) Carrillo es bien intencionado pero él pelea con todo el mundo, nadie le sirve. Y, lamentablemente, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) ha sido una institución permeada por corrupción. Él ha demostrado ser un director de la Unidad decente, afortunadamente, pero que deje de pelear con todo el mundo y que solucione los problemas con acciones concretas. Y el Gobierno, que se apriete el cinturón de tanta burocracia y que lleve realmente recursos a las regiones.

Espinal criticó las decisiones que ha tomado el Gobierno en medio de la emergencia climática que afronta el país. Foto: Cortesía Juan Espinal

SEMANA: El presidente ha responsabilizado a proyectos como Urrá o Hidroituango y a los clanes políticos, ¿cree que tienen que ver?

J.E.: El presidente Petro siempre ha sido enemigo de los proyectos como Hidroituango, o de las grandes hidroeléctricas del país. Hay que recordarle que la hidroeléctrica de Urrá está bajo la administración del Gobierno nacional, su junta y su gerente. Ahora está buscando responsables bajo un mandato que está en sus manos. Este tipo de proyectos son fundamentales para la estabilidad energética del país y el presidente Gustavo Petro nunca se ha preparado para enfrentar la ola invernal.

En el 2024, ante el debilitamiento del sector minero energético, especialmente el energético, casi se apaga Colombia. Nos salvó Hidroituango, que está funcionando en un 50 %, y las termoeléctricas, que funcionan con carbón y con diésel, proyectos de los cuales también el presidente es completamente enemigo. Aquí hay que decirle a Petro que deje de buscar responsables y realmente gobierne, que le quedan seis meses. Ojalá que en este tiempo muestre la capacidad —yo creo que ya no— de gobernar y de solucionar los problemas que están padeciendo los colombianos, lamentablemente, por la ola invernal que estamos enfrentando.

SEMANA: ¿Qué propuestas tiene en materia energética como candidato al Senado?

J.F.: Yo siempre he defendido al sector energético desde el Congreso de la República. He insistido en que solo con seguridad energética Colombia no se apaga. En Colombia tenemos realmente una demanda altísima de energía. El metro de Medellín funciona con energía. El metro de Bogotá, que va en una ejecución del 72 %, necesita energía. La inteligencia artificial, 80 millones de celulares que tenemos en nuestro país, necesitan energía, los equipos médicos. El gobierno ha tomado muy malas decisiones en materia energética, debilitando el sistema: ataca las generadoras, a los comercializadores de energía, las termoeléctricas y ahí está el 92 % de la estabilidad energética. ¿Qué necesitamos? Reglamentar la consulta previa, que es fundamental y urgente. Hay que acabar los carteles de consultas previas que están frenando el desarrollo de nuestro país, elevar a política de Estado, la seguridad energética como un derecho de tercera generación y que deje de ser el proyecto de turno del gobernante.

Con el gobierno del presidente Iván Duque avanzamos en materia energética, en transición energética y en la Ley de acción de cambio climático, pero en este gobierno retrocedimos por las malas decisiones desde una orilla ideológica al presidente Gustavo Petro. Necesitamos elevar la política de seguridad energética, una política de Estado. Y, por último, necesitamos reducir los tiempos de otorgamiento de licencias ambientales para todo tipo de proyectos, especialmente para los proyectos energéticos y que la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética) funcione y apruebe los puntos de conexión y que la CREC realmente funcione técnicamente, alejada de intenciones políticas.

SEMANA: ¿Cómo se debería modificar la consulta previa?

J.E.: La consulta previa es una herramienta que se ha convertido en la forma de extorsionar a los empresarios de nuestro país y a los inversionistas que llegan a Colombia para construir importantes proyectos y eso no puede ocurrir, porque la consulta previa es esa manera en que uno le consulta a las comunidades, a las poblaciones afro e indígenas, sobre el impacto que va a tener el proyecto y obviamente hay unas dificultades sociales o de materia y obras de estructura que tienen que ser solucionadas

¿Qué hay que hacer? Primero, implementar, por ejemplo, la herramienta de obras por impuestos para que no reciban las comunidades recursos de manera directa. Si ustedes necesitan la escuela, el parque, el acueducto, la conexión a energía por medio de obras por impuestos, el empresario llevará el desarrollo del programa social o infraestructura que necesita la comunidad. Además, un buen diagnóstico y un censo real del número de habitantes que tiene la comunidad, porque usted llega a una comunidad donde va a haber un proyecto y a los días o a los meses aparecen 20 %, 30 % más de la población de la nada y creo que ahí es donde nosotros tenemos que llegar a puntos de encuentro. Y reglamentar la consulta previa de la mano del Gobierno nacional, de la Corte Constitucional, con participación de líderes a nivel nacional, de la academia, de los gremios, de ONGs, que tengamos una mesa interdisciplinaria para reglamentar la consulta previa. Ya eso es urgente. Además, la Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República y, mea culpa, no hemos hecho realmente esta tarea.

Pensábamos que en este gobierno, que tiene supuestamente tanta relación con las comunidades, se iba a reglamentar la consulta previa, pero Gustavo Petro ya no lo hizo.

El candidato al Senado invitó a los uribistas "purasangre" a respaldar las listas del Centro Democrático. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: En materia electoral, ¿cuál ha sido la estrategia del Centro Democrático para lograr los votos que necesitan para el 8 de marzo?

J.E.: Primero quiero agradecerle a mi amiga y a la señora Paola Holguín, que es mi jefe política, por haberme dado la oportunidad de estar en esta lista cerrada del partido Centro Democrático, el voto de confianza del presidente Álvaro Uribe y el director Gabriel Vallejo. Me ubicaron en el puesto 14. Lo que estoy haciendo es una campaña como si estuviera en una lista abierta, trabajando todos los días, recorriendo Antioquia, diferentes departamentos. He estado en el Eje Cafetero, en el Tolima, ahora estoy en Bogotá realizando agenda, regresaré al Eje Cafetero y un par más de departamentos que tengo que visitar.

Dicen que nosotros en el Centro Democrático estamos en crisis. Para nada. La única crisis que nosotros tenemos que solucionar es la que se desprende del desgobierno del presidente Gustavo Petro. Todo el apoyo y toda la confianza y la firmeza en nuestra candidata a la presidencia, Paloma Valencia. Vamos a ganar la Gran Consulta y con ella vamos a consolidar el proyecto político para ganar la primera vuelta y que Paloma se convierta en una gran opción para recuperar el rumbo del país. Tenemos además otro reto y es sacar más de cuatro millones de votos para que el presidente Uribe entre en la lista al Congreso de la República. Él está en el renglón 25. También buscamos tener una gran representación en la Cámara de Representantes. En el 2018 obtuvimos 32 cámaras a nivel nacional. En el 2022 perdimos la mitad. Hay un propósito y es que el presidente Uribe sea senador y tener una muy buena representación en la Cámara de Representantes.

SEMANA: Usted dice que el Centro Democrático no está en crisis, pero recientemente vimos varios reclamos públicos entre sus integrantes.

J.E.: Yo creo que las diferencias políticas se presentan en todos los partidos, lamentablemente. Nosotros en la colectividad hemos tenido momentos difíciles, momentos muy críticos, dolorosos profundamente, como el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Luego lo que le ocurrió al presidente Uribe, pero gracias a Dios la justicia demostró que el presidente Uribe es inocente.

Internamente han existido o se han presentado unos roces normales dentro de los procesos, dentro de la puja por ganar de pronto una candidatura. Eso pasa en todos los partidos políticos. Pero estamos concentrados, vamos para adelante, nuestro partido tiene una responsabilidad y es que en Colombia persista la democracia y la libertad. Y no nos vamos a enfrascar en situaciones internas, vamos para adelante y eso poco a poco se va solucionando.

SEMANA: Miguel Uribe Londoño relanzó su candidatura en medio de fuertes críticas al Centro Democrático y sus directivas, ¿qué opina de ese hecho?

J.E.: Todo el respeto por la memoria de Miguel Uribe Turbay. La mejor manera de honrar su memoria es que en Colombia se haga justicia y que conozcamos quién dio la orden de asesinar a este joven que era promesa para todo un país. Al doctor Miguel Uribe Londoño todo el respeto. Él tendrá seguramente sus argumentos para manifestar lo que ha dicho. No tengo nada más que decir. Acá lo que tenemos que hacer es honrar el legado de Miguel Uribe Turbay, recordarlo como ese gran senador y político que tuvo Bogotá y que tuvo nuestro partido Centro Democrático.

SEMANA: ¿Cree que Salvación Nacional y Abelardo de la Espriella le podrían robar votos al Centro Democrático en las elecciones?

J.E.: Salvación Nacional es un partido a quien respetamos profundamente como el movimiento Creemos. Con ellos nos hemos juntado en algunos momentos políticos en meses anteriores, ahora cada uno tiene su camino. Yo lo que le digo es a los uribistas, purasangre, y a nuestros corporados, que lo estamos haciendo, trabajando por nuestro partido, fortaleciendo las listas al Congreso y la Gran Consulta por Colombia con Paloma Valencia, que el uribista purasangre tiene que estar más firme que nunca. Aquí no necesitamos uribismo de circunstancias, aquí necesitamos uribistas que quieren y que dicen querer al presidente Uribe, pues que lo demuestren. Necesitamos más de cuatro millones de votos para que Uribe regrese al Congreso de la República, porque muchos colombianos no saben que el presidente Uribe es candidato al Senado y la ciudadanía piensa que, de pronto, él está promoviendo las listas. No, el presidente Uribe es candidato al Senado de la República.

Y a Salvación Nacional, éxitos, a Creemos éxitos. Nosotros como Centro Democrático estamos haciendo una campaña como lo sabemos hacer, en las calles de nuestro país, dialogando con los empresarios, con la ciudadanía y vamos a lograr una gran representación en el Congreso de la República. A mí eso no me preocupa. Finalmente cada ciudadano vota por el que quiera el día de las elecciones.

Pero, sí les digo algo, nosotros hemos sido un partido firme en este gobierno, todos hemos trabajado sin descanso por el fortalecimiento de la democracia y de la libertad. Logramos hundir dos tributarias, dos reformas a la salud, hemos logrado contener al gobierno Petro para no generar más destrucción de nuestro país. Hemos defendido el sector minero-energético a nivel nacional y más que nunca necesitamos el respaldo de la opinión pública, de los colombianos, para que nuestro partido vuelva a tener esa bancada de senadores y representantes fuerte para defender la institucionalidad, la democracia y la libertad. Esa es la democracia, cada quien vota por quien quiera, pero yo les invito a que voten por nuestro partido Centro Democrático.

SEMANA: ¿Cómo ve el panorama electoral, especialmente de cara a la consulta del 8 de marzo, en la que está respaldando a Paloma Valencia?

J.F.: El 8 de marzo se va a conocer un nuevo momento de la carrera presidencial. Nosotros estamos seguros que vamos a ganar con Paloma, que vamos a sacar una muy buena votación, que la Gran Consulta va a tener un gran respaldo por los colombianos y ahí inicia un nuevo momento a la presidencia de la República.

Hay que decirles a los colombianos que el Congreso es tan importante como la Presidencia, porque también uno va evidenciando que la ciudadanía está muy preocupada por la Presidencia y no tanto por la elección del Congreso de la República, que es casi en 25 días, el 8 de marzo. Así que, ojo Colombia, a votar por el partido Centro Democrático, a participar en las elecciones del 8 de marzo, Senado y Cámara, y obviamente por nuestra candidata Paloma Valencia, que es una mujer de consensos, tranquila, que dialoga con todos los sectores políticos, muy preparada, que conoce a Colombia y sabe perfectamente cuáles son las problemáticas que hay que llegar a solucionar a partir del 7 de agosto.