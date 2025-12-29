“Cobardía”: Carlos Fernando Motoa estalla contra ministros por no asistir a debate de control político sobre emergencia económica

Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, reaccionó a la decisión de los 19 ministros del gobierno de Gustavo Petro de no asistir a la sesión de este lunes, en la que iniciará el debate de control político contra el decreto de emergencia económica.

De acuerdo con el parlamentario, quien además citó el debate, el Gobierno nacional muestra “cobardía” con la decisión y aseguró que “huyen” de la discusión en el Senado.

“Queda en evidencia la cobardía del Gobierno nacional: el mismo que quiso imponer la consulta, la ‘consulta 2.0′, el decretazo y una reforma pensional a los trancazos, hoy se esconde detrás de un formalismo para huir del debate de control político”, manifestó en su cuenta de X.

Queda en evidencia la COBARDÍA del Gobierno Nacional: el mismo que quiso imponer la consulta, la “consulta 2.0”, el decretazo y una Reforma Pensional a los trancazos, hoy se esconde detrás de un formalismo para huir del debate de control político. No lo voy a permitir. Insistiré… https://t.co/jnqiNwzt3O — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) December 29, 2025

Motoa dijo que no permitirá que esto ocurra e insistirá ante la mesa directiva del Senado para que se agende el debate nuevamente.

“No lo voy a permitir. Insistiré ante la mesa directiva y la plenaria del Senado para que los ministros den la cara, rindan cuentas y le expliquen al país qué pretenden realmente con esa supuesta emergencia económica. ¡Dejen de evadir y den los argumentos!”, afirmó.

Lidio García, presidente del Senado, aseguró que si bien el debate fue citado para discutir los ascensos de policías y militares, en el orden del día se encuentra agendado el inicio del control político.

Ministros del Gobierno Petro no asistirán al debate de control político sobre el decreto de emergencia económica

Y que los ministros podrían faltar porque aún tienen parte de los cinco días que por ley se les otorga para contestar a los interrogantes del Senado, pero que podrían exponerse a un debate de control político si faltan luego de que se cumpla el plazo.

“Los ministros tienen cinco días y van tres nada más. Hay una proposición que va a abrir el debate. Faltan dos días para que ellos asistan. En el momento en que se cumpla con lo que establece la ley, tendrán que estar presentes. Si no van, les toca moción de censura”, dijo en conversación con SEMANA.

A las 10 de la mañana inicia la sesión del Congreso de la República, en la que primará la discusión de los ascensos de policías y militares, pero habrá una proposición para comenzar con el control al decreto.