Ministros del Gobierno Petro no asistirán al debate de control político sobre el decreto de emergencia económica

Los 19 ministros del Gobierno de Gustavo Petro no asistirán al debate de control político sobre el decreto de emergencia económica, pese a que están citados para la sesión de este lunes.

En entrevista con SEMANA, Lidio García, presidente del Senado, aseguró que, pese a que la sesión se llevará a cabo principalmente para discutir los ascensos de policías y militares, también comenzará el control político al decreto.

Manifestó que los ministros aún tienen dos días para contestar las preguntas enviadas y comparecer, pero que, en caso de no hacerlo en los tiempos estipulados, se expondrán a una moción de censura.

“Los ministros tienen cinco días y van tres nada más. Hay una proposición que va a abrir el debate. Faltan dos días para que ellos asistan. En el momento en que se cumpla con lo que establece la ley, tendrán que estar presentes. Si no van, les toca moción de censura”, dijo el senador del Partido Liberal.

Y agregó: “No sé cuál es el temor que tienen de no ir, de no abrir el debate de control político a un decreto”.

También aclaró que la ley le da la potestad al Congreso de la República de realizar debates de control político en cualquier momento.

García aseguró que el Congreso de la República seguirá sesionando en medio del receso legislativo, con el fin de adelantar el debate de control político.

Senado de la República citará a todos los ministros a control político por el decreto de emergencia económica

“En la primera semana, respetuosos con el tema de fin de año y comienzo de año, podríamos sesionar. En cualquier momento, del 3 de enero en adelante”, manifestó.

E informó que hoy definirá la fecha de la nueva citación, en la que los ministros sí estarán obligados a asistir.

Frente a los efectos que tiene el Congreso frente al decreto de emergencia económica, el presidente del Senado aclaró: “Podemos hacer control político: para qué es el decreto, qué impuestos están poniendo y cómo es. La última palabra la tiene la revisión de la Corte Constitucional”.

De esa forma, el Senado remitirá a la Corte el concepto al que llegó frente a la declaratoria, con el fin de que se utilice en la toma de decisión.

A las 10 a. m. inicia la sesión del Congreso de la República, en la que primará la discusión de los ascensos de policías y militares, pero habrá una proposición para comenzar con el control al decreto.