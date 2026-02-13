Política

¿Cómo pueden huir con tanta facilidad? Julio César Triana cuestiona lo ocurrido en el caso de sicariato en el norte de Bogotá

Los asesinos se movilizaban en una moto Apache 200 y habían realizado un seguimiento previo de la víctima. Huyeron hacia el sur de la ciudad.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 9:48 p. m.
Videos de seguridad captan el ataque al empresario Gustavo Aponte.
Videos de seguridad captan el ataque al empresario Gustavo Aponte. Foto: Suministrada (API)

En Bogotá todavía hay consternación por el ataque sicarial que ocurrió en la calle 85, norte de Bogotá, a plena luz del día y con uno de los sicarios vestido con traje y corbata.

Aunque las investigaciones han venido avanzando y se conocen algunos detalles de lo ocurrido, este hecho volvió a abrir el debate de la seguridad ciudadana y el crecimiento de organizaciones criminales en las principales ciudades del país.

El miércoles 11 de febrero a las 3:45 de la tarde, Gustavo Andrés Aponte iba bajando las escaleras del BodyTech de La Cabrera, en la calle 85 con carrera séptima, cuando fue sorprendido por un asesino que le disparó a quemarropa en la base del cráneo. Sin poder reaccionar, el escolta de Aponte también cayó ante las balas del sicario.

El sicario de la corbata: así fue, minuto a minuto, el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte y su escolta en exclusivo sector de Bogotá

Por esa razón, durante una entrevista en SEMANA, el representante a la Cámara, Julio César Triana, lanzó cuestionamientos por lo ocurrido.

“Ese hecho no solo es lamentable para Bogotá, sino para todo el país porque se comprueba cómo el sicariato y las organizaciones criminales han ido avanzando”.

Agregó: “Cómo pueden ocasionar un hecho, un golpe como el que dieron vestidos de corbata para mezclarse entre la gente. ¿Cómo pueden huir con tanta facilidad?”.

YouTube video bCpXB8-DfLM thumbnail

Triana cree que el Congreso debe trabajar en varios frentes para combatir la criminalidad, ya que todavía hay muchos obstáculos para que las autoridades adelanten su trabajo.

“Pero es más triste escuchar al comandante de la Policía de Bogotá, al general Cristancho, contando que llegaron a un lugar para pedir que les dejaran ver las cámaras de seguridad y les respondieron que solo se podía con una orden judicial. Eso es increíble y no puede pasar”.

El congresista del departamento del Huila insistió en que también debe darse celeridad al proyecto de ley que crearía el registro biométrico para la compra de tarjetas de celulares.

Se revela video del momento exacto del asesinato del empresario Gustavo Aponte en el norte de Bogotá; el alcalde se pronunció

“Por eso es importante regular las SIM cards, ya que en los delitos siempre usan teléfonos celulares. Necesitamos que el próximo gobierno tenga una política clara contra el crimen. El nuevo Congreso también debe legislar en esta materia para poder mejorar la seguridad en Colombia”.

Durante el debate, Triana aseguró que el Gobierno Petro ya lleva cinco ministros de Justicia y que eso ha impedido que haya una política clara para luchar contra el crimen.

Ante este doble crimen, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció este jueves, 12 de febrero, y dio a conocer que realizó una reunión extraordinaria con el comandante de la Policía Metropolitana, la Sijín y otras autoridades.

