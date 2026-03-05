Política

Consulte acá qué EPS lo atendería en su municipio, según MinSalud; la Nueva EPS tendría presencia en todo el país

Si figura como no autorizado, es que su EPS deja automáticamente de operar.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

5 de marzo de 2026, 7:56 p. m.
Nueva EPS como la única entidad presente en 504 municipios de Colombia.
Tras la expedición de un decreto por parte del Ministerio de Salud y de un plan de reorganización de los afiliados en salud, se avecinan cambios en el funcionamiento de las principales EPS del país.

En el extenso documento de 450 páginas aparece Nueva EPS como la única entidad presente en 504 municipios de Colombia, siendo esto el 45 %, lo que incrementaría a 2,4 millones de afiliados.

Este es el mapa de cómo quedarían distribuidas las EPS en el país tras el traslado masivo de pacientes decretado por el Gobierno Petro

En el listado se encuentra cada departamento en orden alfabético, seguido del nombre del municipio, la respectiva EPS, el tipo de régimen y la indicación de si fue autorizado o no autorizado, por lo que si figura como no autorizado, es que deja automáticamente de operar.

Sin embargo, esto no quiere decir que ya estén autorizados los cambios de usuarios entre EPS, pese a que el documento esté fechado desde el pasado 27 de febrero de 2026.

