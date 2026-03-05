Consulte acá qué EPS lo atendería en su municipio, según MinSalud; la Nueva EPS tendría presencia en todo el país

Tras la expedición de un decreto por parte del Ministerio de Salud y de un plan de reorganización de los afiliados en salud, se avecinan cambios en el funcionamiento de las principales EPS del país.

En el extenso documento de 450 páginas aparece Nueva EPS como la única entidad presente en 504 municipios de Colombia, siendo esto el 45 %, lo que incrementaría a 2,4 millones de afiliados.

Este es el mapa de cómo quedarían distribuidas las EPS en el país tras el traslado masivo de pacientes decretado por el Gobierno Petro

En el listado se encuentra cada departamento en orden alfabético, seguido del nombre del municipio, la respectiva EPS, el tipo de régimen y la indicación de si fue autorizado o no autorizado, por lo que si figura como no autorizado, es que deja automáticamente de operar.

Sin embargo, esto no quiere decir que ya estén autorizados los cambios de usuarios entre EPS, pese a que el documento esté fechado desde el pasado 27 de febrero de 2026.

En el caso de Bogotá, aparecen autorizadas para operar tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado las siguientes entidades: Alien Salud, Salud Total, Sanitas, Compensar, Sura, Famisanar, Capital Salud y Nueva EPS.

Por el contrario, las EPS que figuran como no autorizadas para la capital son Cosalud, Mutualser, Cajacopi, Fundación Salud Mía y S.O.S.

En Medellín, estarían autorizadas para operar en los regímenes contributivo y subsidiado Sura, Salud Total, Savia Salud y Nueva EPS. De esta manera, Sanitas, S.O.S. y Cosalud dejarían de atender a los pacientes en esa ciudad.

En Cali, en ambos regímenes aparecen autorizadas EPS como Confenalcovalle, Cosalud, Nueva EPS, S.O.S., Emssanar, Sura, Sanitas, Salud Total y Mallamas. En contraste, Famisanar, Asmet Salud y la EPS Familiar de Colombia figuran como no autorizadas.

Pese a que hasta el momento la Superintendencia de Salud no ha emitido actos administrativos en los que actualice y autorice los cambios, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que rechaza las críticas al modelo y asegura que no se trata de ningún “traslado masivo”, sino de un ajuste técnico.

“En primer lugar, es falso que el decreto tenga como propósito ‘trasladar masivamente’ afiliados de manera arbitraria. La norma establece mecanismos técnicos de asignación únicamente cuando una EPS no garantiza condiciones adecuadas de operación en un territorio, con el fin de evitar interrupciones en la atención”, señala la comunicación.

En ese mismo documento, el Ministerio “rechaza las interpretaciones imprecisas y alarmistas difundidas por algunos medios de comunicación sobre el Decreto 182 de 2026 y aclara que esta norma no busca afectar a los usuarios ni restringir derechos, sino corregir fallas estructurales del sistema de salud que durante años han puesto en riesgo la atención de millones de colombianos”.