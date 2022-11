¿Cuál es el “afán” que hay para la aprobación de la reforma al Código Electoral? Juanita Gómez le explica

A raíz de la polémica que hay sobre el proyecto de ley que modificaría el Código Electoral, algunos congresistas han alzado su voz para asegurar que este, viene acompañado de “ríos de mermeladas”, ¿por qué? Juanita Gómez se lo cuenta.

Resulta que Álex Vega, registrador nacional, está envuelto en una polémica sobre la iniciativa legislativa para modernizar el Código Electoral, cosa que no gusto mucho a algunos sectores políticos.

El proyecto tiene tres componentes: normas para la autenticación de la identidad de los ciudadanos, cambios en la manera de votar en las elecciones y la puesta en marcha del registro civil en línea. En otras palabras, un proyecto mucho más ambicioso de lo que comenzó, que ya había sido tramitada por el Congreso en la pasada legislatura, pero fue tumbada por la Corte Constitucional por vicios de forma.

Los críticos de la reforma al Código Electoral

El senador Humberto de la Calle, dijo que “no vamos a permitir que esto se haga de manera atropellada. Ahí hay una serie de decisiones buenas y otras regulares, otras malas”, señaló, refiriéndose sobre la prisa que tiene Vega para que se apruebe la iniciativa.

El pasado 22 de noviembre también habló en nombre de la bancada en el Senado de la coalición Centro Esperanza-Alianza Verde, la cual se declaró aliada del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Ya se está agotando el calendario electoral. Este no es el momento de cambiar las reglas de juego. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. A mí me parece que es un riesgo para la democracia (…). El Código Electoral debe limitarse al procedimiento electoral. Le están metiendo normas de reforma política, deslizándolas en una forma que no es conveniente, y que enturbia y dificulta la discusión”, aseguró De la Calle.

Además, ante la premura para su aprobación, De la Calle también anunció a través de un video: “Quiero enviar una voz de alarma: a las 6:15 p. m. de este lunes presentaron una nueva ponencia para el Código Electoral con novecientas y pico de páginas, son 377 artículos, y citaron para este martes a las 9:00 a. m. El chisme es que lo que se pretende es lograr rápidamente una aprobación”, afirmó el senador Humberto De la Calle, quien ha sido férreo crítico de este proyecto.

A las 6:15 pm presentaron la nueva ponencia del código electoral (377 artículos) y citaron para discutirlo mañana. No entendemos porqué tanto afán, hay tiempo, no vamos a permitir un debate atropellado. pic.twitter.com/41YmAJnywG — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) November 29, 2022

Por otro lado, se encuentra la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Cathy Juvinao, que precisó: “Yo si mucho me temo que otra vez citando esto a las patadas. Entonces dejamos en el ambiente, que aquí lo que hay es ríos y ríos de mermelada repartiendo Alexander Vega en este Congreso”.

Y a ellos se suma, el senador Ariel Ávila, quien cuestionó el ansia que existe tras el proyecto de ley: “No entiendo cuál es el afán que hay detrás de eso, pero Alexander Vega y sus calanchines no nos van a obligar a nosotros a votar esto”.

El primer debate para modificar el Código Electoral no tuvo quórum, ¿qué pasó?

Sin embargo, la Comisión Primera del Senado programó para este martes lo que sería el primero de cuatro debates al proyecto de ley que moderniza el Código Electoral, que aunque el Gobierno nacional en un principio envió un mensaje de urgencia para acelerar su trámite, en días pasados, el ministro del Interior, Alfonso Prada, se vio obligado a retirarlo ante la pérdida de espacio político en el Capitolio.

No obstante, ante dicha decisión, el día de hoy no se pudo dar inicio a este debate porque no se logró establecer el quórum mínimo para decidir porque tanto los congresistas del Pacto Histórico como los del Centro Democrático, no asistieron.