Roy Barreras anunció que el polémico artículo que permitía a los niños de 5 años cambiar de identidad sexual “fue retirado del Código Electoral”

Después del chaparrón político que desató el artículo, el Gobierno y el Congreso no tuvieron otra alternativa que sacar la autorización del polémico proyecto.

El presidente del Senado, Roy Barreras, confirmó este lunes que el polémico Artículo 89 del Código Electoral, que actualmente estudia el Congreso, fue retirado de la ponencia. Este permitía que los niños de 5 años cambiaran de identidad sexual en los casos diagnosticados como trans, un tema álgido que desató una tormenta política entre los sectores de derecha y los alternativos, por lo que el Gobierno no tuvo otro remedio que pedir su eliminación.

“Se ha acordado que no se tramitará”, explicó Barreras. “Los conflictos se evitan o se solucionan”, añadió.

El presidente del Senado confesó que el fin de semana pasado, cuando la opinión pública conoció el controvertido proyecto, recibió muchas llamadas de padres de familia sorprendidos porque los niños de 5 años podrían cambiarse de sexo ante la Registraduría. “No va a ocurrir, en este Congreso evitamos los conflictos, el artículo será retirado de la ponencia, no se tramitará, no va”, enfatizó.

Barreras explicó que es normal que en un debate los congresistas puedan incluir varios temas. “Hay una minoría, según me enteré esta mañana, preocupada por los casos muy particulares de los transgéneros o transexuales, son niños que con diagnósticos super especializados de médicos y terapeutas tienen realmente esa condición. Es una minoría. No para todos los niños de Colombia. Esa generalización para las familias colombianas era inexplicable”, añadió.

El polémico articulo 89 incluido en el Código Electoral que permitía que los niños de 5 años cambiaran de identidad sexual en los casos de diagnóstico trans ha sido retirado de la nueva ponencia. Se ha acordado que NO se tramitará. Aqui los conflictos se evitan o se solucionan. — Roy Barreras (@RoyBarreras) November 28, 2022

Textualmente en el artículo se leía que “las personas interesadas en corregir el componente sexo de su registro civil de nacimiento podrán hacerlo mediante escritura pública. La corrección del componente sexo en el Registro Civil de Nacimiento podrá́ consistir en la inscripción del sexo masculino (M), femenino (F), transexual (T), o No Binario (NB) o aquellos que legal o jurisprudencialmente se llegaren a reconocer”.

El parágrafo 2 era aún más polémico. “Podrá tramitarse la corrección del componente sexo de los menores de edad a partir de los cinco años”. Y pedía a Registraduría implementar los mecanismos tecnológicos para hacer dichas modificaciones.

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, confirmó “que el Código Electoral utiliza toda esa mermelada para cosas como éstas: se puede cambiar el sexo de los menores de edad a partir de los 5 años en su identificación”. La uribista se refería a los cargos que, según la derecha, supuestamente ha entregado el registrador Alexander Vega, buscando que el Congreso le apruebe el Código Electoral.

Por su parte, el pastor y exprecandidato presidencial por el Pacto Histórico, Alfredo Saade, opinó: “Retiran del proyecto de ley Código Electoral, el bárbaro artículo que permitía cambiar de sexo a los niños. Gracias a todos los congresistas que se pararon firme ante esta atrocidad”.

Este proyecto fue presentado en agosto pasado por el registrador. Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro le puso mensaje de urgencia, lo retiró tras un escándalo donde se pudo en duda un aparente interés de Alexander Vega con la iniciativa. La congresista de la Alianza Verde, Catherine Juviano, quien además parte de la coalición de gobierno, preguntó si la administración pretendía pagarle un favor a Vega con la aprobación urgente de la iniciativa.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, tuvo claro que el proyecto no entrará a regir en 2023 sino en 2026 y por eso, ordenó el retiro del mensaje de urgencia.

“Hay un paquete de cerca de 72 artículos que vamos a revisar. Por eso, en buena hora el ministro Alfonso Prada decidió que no se llevaría mensaje de urgencia. Yo pedí esta figura para todos los proyectos el 20 de julio, pero no los artículos nuevos del Código Electoral como el cambio de sexo de los niños. Como hay artículos nuevos, tendrá que revisarse uno a uno”, concluyó Barreras.