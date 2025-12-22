De la Espriella felicitó a Paloma Valencia por sumarse a la Gran Consulta por Colombia: “Estaremos juntos para el bien de la nación”

Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de la República, felicitó a Paloma Valencia, aspirante por el Centro Democrático, por haber ingresado a la Gran Consulta por Colombia.

De acuerdo con el abogado, está dispuesto a “cargarle el maletín” a quien gane de este grupo, en caso de que llegase a superarlo.

“Reitero mi palabra: si quien salga ganador de la consulta llegase a superarme, seré el primero en cargarle el maletín para vencer a Cepeda o a cualquiera a quien Petro pretenda atornillar al poder. La patria está por encima de cualquier interés personal”, manifestó De la Espriella en su cuenta de X.

Además, dijo que en su candidatura “las puertas estarán abiertas para todos los participantes de esa consulta y para el doctor Fajardo, para que juntos derrotemos al eje del mal”.

Y agregó: “El orden de los factores no altera el producto; al final, como es deseo del pueblo, estaremos juntos para el bien de la nación”.

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, entró a la consulta. Foto: COLPRENSA-lina gasca

De la Espriella aseguró que intentó una unión con el Centro Democrático previa a primera vuelta, pero que no la logró.

“La democracia es así: libre e independiente, y cada quien puede hacer lo que considere apropiado, siempre que no afecte derechos de terceros”, dijo.

Finalmente, el candidato dijo que lo que sigue es “ocuparse” del Congreso de la República.

“Impongamos mayorías, defendamos a los mejores hombres y mujeres que quieren llegar al Congreso a acompañar el proyecto del Tigre; pensemos en rodearnos de los mejores para luchar la contrarrevolución que necesita Colombia”, concluyó.

Paloma Valencia aseguró que, luego de deliberación interna en el Centro Democrático, se tomó la decisión conjunta de unirse a la Gran Consulta por Colombia.

Paloma Valencia convoca al uribismo a respaldar la Gran Consulta por Colombia: “Tenemos un propósito superior”

Desde Bucaramanga, la candidata invitó al uribismo en Colombia a respaldar su nuevo rumbo.

“Yo quiero invitar a todos los uribistas de Colombia a que me acompañen porque nuestro propósito no es solamente derrotar la continuidad de Petro y su heredero, sino proponerle a los colombianos sacar este país adelante. Construir una Colombia como la que nos merecemos. Una Colombia segura, una Colombia con libertad a la hora de escoger la salud y el fondo de pensiones. El colegio de los niños”, dijo en el evento.

Valencia se suma a una consulta constituida por seis candidatos de centroderecha: Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna y Aníbal Gaviria. Mientras tanto, se está a la espera de la decisión definitiva de Juan Carlos Pinzón, candidato de Verde Oxígeno.