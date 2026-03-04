De las calles del periodismo al Congreso de la República: las propuestas de Andrés Sánchez, el patrullero de la noche, para la Cámara de Representantes

SEMANA: ¿Por qué saltar del periodismo a la política?

ANDRÉS SÁNCHEZ (A.S.): Durante 20 años patrullando las calles de Bogotá, y haciendo periodismo, vi de frente la ciudad, injusticias, barrios olvidados y lugares donde manda el miedo. Eso me llevó a denunciar, a acompañar procesos duros como el desmantelamiento del Bronx y a estar en momentos peligrosos, incluso en medio de balaceras. Nada de eso me detuvo, porque siempre estuve del lado de la gente.

Hoy doy el salto a la política por una razón: denunciar no siempre alcanza. Quiero tener más herramientas para pasar de contar los problemas a ayudar a resolverlos: seguridad para quienes viven con miedo, oportunidades para quienes no encuentran empleo y apoyo para quienes, literal, se acuestan sin comer.

Andrés Sánchez, el patrullero de la noche, habló en SEMANA sobre su candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá. Foto: Andrés Sánchez

SEMANA: ¿Qué le dejaron los más de 20 años ejerciendo el periodismo que aplicará si llega al Congreso?

AS.: Me dejaron, sobre todo, las necesidades reales de los bogotanos. En estos años entendí que Bogotá no se conoce desde una oficina ni con dos visitas de campaña. Yo he recorrido las 20 localidades, he escuchado a la gente y he visto lo que más les pesa: seguridad, empleo, acceso a salud, jóvenes en riesgo y familias que a veces no llegan a fin de mes. Yo siempre lo digo: quien no conoce los barrios ni ha caminado sus calles, no puede representarlos. Además, yo sí he caminado esas calles, así que puedo alzar su voz. El periodismo me enseñó a escuchar y a darle voz a quienes nunca son noticia: el comerciante extorsionado, la mamá que tiene miedo por sus hijos, el joven que no consigue su primera oportunidad.

SEMANA: ¿Cuál es el tema eje/clave en su propuesta para la Cámara de Representantes?

A. S.: El eje de mi propuesta es la seguridad. Hoy Bogotá vive con miedo; la gente sale a la calle y, antes de sacar el celular, mira hacia los lados. Y eso no se resuelve con discursos, sino con presencia real del Estado en las calles. Por eso mi prioridad en la Cámara es recuperar el pie de fuerza y la capacidad de inteligencia de la ciudad. Bogotá tiene un déficit cercano a 8.000 policías, y mi compromiso es gestionar recursos en el Presupuesto General para sumar entre 500 y 1.000 policías al año, apoyados con tecnología e inteligencia, para golpear estructuras criminales. Y además, impulsar inteligencia regional, porque el microtráfico ya no es un problema de “barrio”: se conectó a bandas criminales que operan en todo el país entre municipios y departamentos. ¿Para qué? Para que Bogotá sea una ciudad tranquila: donde sacar el celular no sea un riesgo para la vida, donde un comerciante no tenga que pagar extorsión para abrir su negocio y donde una mujer no tenga miedo al momento de tomar un transporte.

Andrés Sánchez, el patrullero de la noche, habló en SEMANA sobre su candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá. Foto: Andrés Sánchez

SEMANA: Los grandes dolores de cabeza para la capital ahora son las basuras, la seguridad y la intolerancia. ¿Cómo atacará estos tres frentes desde la labor legislativa?

A. S.: Las basuras es un tema que hoy la Alcaldía está ajustando la operación con un nuevo operador logístico, pero el problema de fondo también es de cultura ciudadana. Hace poco denunciamos en Suba andenes llenos de sofás, camas y bolsas negras; se limpiaron y, a los pocos días, estaban igual. Eso no puede normalizarse. Aquí se necesita una mezcla de pedagogía y autoridad, educación para cambiar hábitos, pero también comparendos efectivos, porque cuando duele al bolsillo, la gente reacciona.

Desde el Congreso se pueden fortalecer normas y herramientas para sanción y control, sin perseguir al ciudadano, sino para proteger el espacio público. La propuesta en seguridad, ya la vimos, no es solo policía, aunque el pie de fuerza es clave.

Hay que recuperar autoridad en la calle, pero también cerrar la puerta a que la inseguridad se alimente de la falta de oportunidades. Por eso, además de mi propuesta de fortalecer el pie de fuerza, impulsaré una ruta de empleo: crear 10.000 trabajos en obras públicas en Bogotá, destinando entre un 1 % y un 5 % de esa contratación a jóvenes y poblaciones vulnerables. Seguridad también es que la gente tenga una oportunidad real y legal para salir adelante.

Frente a la intolerancia, aquí el cambio empieza por el tono. Tenemos que bajar la polarización y entender que pensar distinto —ser de centro, izquierda o derecha— no convierte a nadie en enemigo. Colombia es una casa y aquí convivimos todos. La diferencia no debería ser sinónimo de conflicto, sino de riqueza. Por eso mi compromiso es claro: atemperar el discurso, promover el diálogo y buscar puntos medios, con debates firmes, pero con respeto y altura.

Andrés Sánchez, el patrullero de la noche, habló en SEMANA sobre su candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá. Foto: Andrés Sánchez

SEMANA: En el Concejo de Bogotá se libran fuertes batallas por temas clave para una ciudad diversa como Bogotá, y son: la regulación (prohibición) del consumo de sustancias y los protocolos de salud pública para el aborto (que no fueron firmados por el alcalde). ¿Cuáles son sus opiniones al respecto de estos puntos y si piensa o no incluirlos dentro de la agenda legislativa de su despacho?

A. S.: Son dos temas que están en el centro de la agenda pública y, por lo mismo, hay que tratarlos con bastante seriedad. Sobre el consumo de sustancias y la regulación, creo que vale la pena mirar lo que ha pasado afuera. Incluso en lugares donde se ha legalizado, como en Uruguay y California, el debate con el tiempo se ha movido hacia más control, regulación más estricta y medidas más severas frente al mercado ilegal y a las redes criminales. La idea de que “si se legaliza, el mercado ilegal desaparece” no es verdad; surge otro mercado ilegal. Y en un país con la realidad de Colombia, ese riesgo es todavía mayor.

Por eso, si esto llega a la agenda legislativa, mi enfoque sería más control, más prevención y más protección de menores, no normalizar el consumo. Sobre el aborto y los protocolos de salud pública, mi postura es proteger toda forma de vida, incluyendo la gestación. Y aquí el foco debe estar en prevenir, fortalecer programas de educación, acompañamiento, salud sexual y reproductiva, y apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad. Es decir, atacar las causas para no quedarnos únicamente en las consecuencias. ¿Lo incluiría en la agenda de mi despacho? Solo en la medida en que se traduzca en prevención real, protección de niños y adolescentes y políticas públicas que reduzcan riesgos para estas poblaciones.

SEMANA: Uno de los grandes talones de Aquiles de las personalidades que llegan a la política sin ser de trayectoria política (dicen los ciudadanos) es que llegan al cargo y no terminan representando ninguno de los intereses de sus electores. ¿Por qué usted es diferente y cómo le asegura al votante que su bandera sí será Bogotá?

A. S.: Me es muy difícil no representar a quienes conocí durante 20 años. Esto ya es parte de mi identidad como bogotano; cuando uno ha caminado esta ciudad y ha escuchado a la gente en sus localidades, Bogotá se vuelve una responsabilidad, no un discurso. Yo soy diferente porque no llego a “conocer” Bogotá en campaña; yo vengo de Bogotá.

He estado en los barrios, he visto los problemas reales —inseguridad, microtráfico, falta de oportunidades— y he sido voz de muchos cuando nadie los escuchaba. Por eso mi bandera no es un eslogan; es una historia de vida. Y además, me preparé para no quedarme solo en la denuncia; tengo una especialización en gerencia y territorio y una maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Porque es difícil que un político represente de verdad si no sabe cómo diseñar soluciones reales, cómo se estructura un programa, cómo se asigna presupuesto, cómo se mide un resultado y cómo se exige cumplimiento.

¿Y cómo le aseguro al votante que mi bandera sí será Bogotá? Con compromisos concretos y medibles: pelear recursos para recuperar seguridad y pie de fuerza, impulsar inteligencia regional contra redes criminales y abrir oportunidades para jóvenes y población vulnerable. Y con una forma de trabajar muy clara, yo no me voy a encerrar en un escritorio. A las personas con las que compartí en esta campaña les prometí que las iba a volver a ver cuando fuera elegido, y esa será mi política: seguir en la calle, volver a los barrios, escuchar y recorrer las localidades. Ahí es donde estaré, “patrullando” Bogotá.

Andrés Sánchez, el patrullero de la noche, habló en SEMANA sobre su candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá. Foto: Andrés Sánchez

SEMANA: Finalmente, ¿por qué los bogotanos deben votar por Andrés Sánchez para representarlos en el Congreso de la República?

A. S.: Los bogotanos deben votar por mí porque quiero llevar la voz de la calle al Congreso. He patrullado Bogotá por más de 20 años y la conozco como pocos. Por eso mi compromiso es discutir y gestionar los problemas reales de la ciudad, pelear recursos, más pie de fuerza, hacer control político y lograr resultados medibles. Aquí no van a encontrar un político distante; van a encontrar un amigo y un servidor, alguien que viene a trabajar y a servir, no a ser servido. Y también van a encontrar esperanza; creo en el diálogo, en un país unido y en una Bogotá que crece sin miedo. Mi compromiso es estar cerca de la gente, en el corazón de la ciudad, y representar a los barrios con hechos, con cercanía y con resultados para que Bogotá vuelva a respirar tranquila.