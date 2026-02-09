Política

“Dejen de ser cínicos”: Gustavo Petro arremetió contra la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica; este fue el motivo

El presidente fue más allá y expresó: “Les vino la crisis climática de frente”.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 11:10 a. m.
Gustavo Petro estalló por la situación de los embalses e hidroeléctricas en el país.
Este lunes 9 de febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, se mostró bastante activo en redes sociales, publicando mensajes sobre la crisis que atraviesan varias regiones del país.

La emergencia se concentra principalmente en Córdoba y Sucre, afectadas por fuertes inundaciones. En una de sus publicaciones, el jefe de Estado arremetió con dureza contra la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica.

En su publicación, el mandatario colombiano lanzó una fuerte crítica al señalar que la asociación es “cínica” frente a la emergencia causada por la ola invernal.

“Señores de Acolgen, hoy los embalses están botando agua gratuitamente y por miles de toneladas de agua por segundo; dejen de ser cínicos. Ustedes saben por qué tenían a reventar los embalses en medio del verano y por qué, ahora que llegan las lluvias, estaban a reventar”, afirmó el jefe de Estado.

Agregó además: “Les vino la crisis climática en forma de frente ártico en el Caribe, algo que nunca habíamos visto, con aguas que nunca antes habían caído en tal cantidad de lluvia, y se descubrió la codicia de los afiliados de Acolgen, sean generadores públicos tomados por mafias o privados que actúan igual”.

La molestia del presidente Gustavo Petro se evidenció luego de varios mensajes que publicó en su cuenta personal de X, dirigidos a Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen.

Córdoba está entre las zonas más golpeadas por la ola invernal en Colombia
Desde Acolgen consideramos necesario hacer precisiones técnicas y verificables sobre la operación de los embalses en el actual contexto invernal, por responsabilidad con la ciudadanía y las comunidades”, expresó la líder gremial.

Agregó otros mensajes: “Los embalses destinados a la generación de energía no operan de forma arbitraria ni ‘botan agua gratuitamente’. Cumplen tres funciones esenciales: regular los ríos, generar energía y reducir riesgos de inundación, bajo reglas estrictas vigiladas por el Estado”.

“Cada embalse opera de manera autónoma, de acuerdo con sus propias condiciones hidrológicas, ambientales y de seguridad, pero en todos los casos bajo reglas oficiales claras, cuyo cumplimiento es vigilado por el Estado. Además, esto se hace con base en una planeación anticipada, basada en pronósticos de lluvias, niveles seguros y demanda de energía”, recalcó.

¿Gustavo Petro puede ser candidato vicepresidencial? Mauricio Gaona despeja dudas

También señaló: “Es importante aclararlo: verter agua implica dejar de generar energía y perder ingresos. No existe incentivo económico para hacerlo. Los vertimientos no son decisiones discrecionales, sino obligaciones técnicas”.

Este es todo el hilo que publicó la presidenta de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica:

