Gustavo Petro pidió una renuncia en sus redes, pero le recordaron que era del Gobierno y así respondió: “Mostraré las fotos”

Este lunes 9 de febrero, el presidente de la República publicó un contundente mensaje en su cuenta personal de X, en el que incluso pidió la renuncia de las directivas de la hidroeléctrica Urrá.

Sin embargo, en redes sociales le recordaron al mandatario colombiano que esa junta forma parte de su propio gobierno, a lo que el jefe de Estado respondió.

Gustavo Petro pide la renuncia del gerente de Urrá y critica a EPM en medio de crisis por inundaciones

“Las juntas directivas de Urrá e Hidroituango también deben responder, sean privadas o funcionarios. Di expresa indicación a todas las juntas directivas de las generadoras públicas de que desde ya debían usar la nueva fórmula tarifaria, que funcionará obligatoriamente desde 2027; de lo contrario, la tumbará un magistrado”, anotó el presidente Petro.

Además, manifestó: “Por emergencia, esa fórmula debe adelantarse para todas las generadoras, y será decreto/ley. La Superintendencia de Servicios Públicos y el ministro Palma deben informar públicamente qué pasó con la directiva presidencial de someterse a la nueva fórmula, que desde hace cuatro meses impartí a todas las juntas directivas y gerentes de generadoras públicas”.

Córdoba está entre las zonas más golpeadas por la ola invernal en Colombia. Foto: Tomado de X: @chucholorduy

“Si mi indicación se hubiera cumplido, Urrá no estaría llena, las tarifas hubieran bajado más y el desastre sería sustancialmente menor. Si el alcalde de Medellín y la junta directiva público-privada de EPM hubieran sido menos sectarios y odiosos, no estarían sufriendo los campesinos y mineros pequeños del nordeste antioqueño, la Mojana y la depresión monposina”, insistió el mandatario colombiano.

Y avanzó en su mensaje: “Mientras ayudamos con miles de cajas de alimentos y compramos alimentos en la región contigua, expedimos los decretos de emergencia. Hoy todo el Gobierno se reúne en Montería. Ahora veo a la gente del alcalde apoyando candidaturas de terratenientes de Córdoba, auspiciadores de la represa de Urrá, junto con los paramilitares que asesinaron y descuartizaron a indígenas que se oponían a la represa de Urrá”.

“La represa de Urrá solo se hizo para que los terratenientes que ahora el alcalde de Medellín apoya se apropiaran ilícitamente de la Ciénaga Grande, con 44.000 hectáreas en el bajo Sinú, que desecaron”, subrayó.

Y fue concluyendo con su idea: “Orden inmediata a la Fuerza Pública es recuperar ya la Ciénaga Grande y llenarla de agua vertida. Los colombianos que quieran volver atrás volverán a estos crímenes ambientales, a apoyar asesinos de indígenas y a depredar por completo el territorio de nuestra patria hermosa solo por codicia asesina y genocida”.

“No entreguen la patria a su destrucción ni a los asesinos del pueblo. Voy desde Gorgona, donde visité el campo de concentración de tortura para miles de colombianos, el Auschwitz colombiano; quizá comenzó ahí, o con la muerte de Gaitán, o antes”, indicó el jefe de Estado.

Sumado a ello, puntualizó con su tesis: “Mostraré las fotos y haré que ese mal recuerdo de cómo las élites que han gobernado a Colombia han sido nazis permanezca como memoria completa, rescatada por la mejor ciencia de hoy, para que nunca se vuelva a repetir y un pueblo embrutecido no vuelva a elegir a sus asesinos”.

La semana pasada, el presidente Gustavo Petro, ante la emergencia por inundaciones que se registra en Córdoba y gran parte de Sucre, anunció que alista la declaratoria de una nueva emergencia económica.