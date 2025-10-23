Suscribirse

Donald Trump le dijo a Gustavo Petro que es “un líder tonto” y así le respondió el presidente

En los últimos días, se han agudizado los ataques entre el mandatario colombiano y el presidente de Estados Unidos.

Redacción Semana
23 de octubre de 2025, 11:40 p. m.
Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images

Conforme pasan los días, se sigue escalando el lenguaje entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Este jueves, 23 de octubre, el mandatario de EE. UU. volvió a arremeter con dureza.

En una declaración, Trump insistió en que Gustavo Petro es un “matón” y un “líder tonto”. Pulla que no pasó desapercibida por el presidente colombiano, quien respondió en su cuenta personal de X.

Contexto: Gobierno Petro aclaró los rumores en redes sobre un supuesto retiro de militares de EE. UU. de las bases colombianas

En el mensaje, el jefe de Estado expresó que Colombia no es “una guardia de las drogas”, insistiendo que su Gobierno ha encaminado una estrategia para atacar el narcotráfico con una interdicción marítima.

Además, en el post, el presidente Gustavo Petro dijo que “las drogas que se producen en Colombia terminan en guaridas en EE. UU. para el consumo para el cual se produce”.

“Los gobiernos en donde se produce y se consumen drogas deben ser capaces de construir estrategias comunes. Colombia es el país de Gabriel García Márquez”, subrayó Petro en su cuenta de X.

Sumado a ello, el presidente colombiano afirmó que el Gobierno de Estados Unidos debe priorizar los planes para disminuir los “consumos y lea más a Gabriel García Márquez”.

“Carteles es lo que hemos destruido los colombianos y lo seguiremos hacerlo. Colombia debe separar la mafia del poder político y de la sociedad”, insistió el jefe de Estado, en el mensaje en respuesta al nuevo sablazo de Donald Trump.

Gustavo Petro en la Casa de Nariño
Gustavo Petro en la Casa de Nariño | Foto: Presidencia

Entre tanto, en un ejercicio que lideró Gustavo Petro este jueves en la Casa de Nariño, con un diálogo con los medios internacionales, alertó que el “plan final” que tiene Trump es el de interferir en las elecciones presidenciales de Colombia del 2026.

“Porque, además, tienen un segundo correlato que creo que es por el que Trump va, que también es ideológico. Y es que nosotros, que por primera vez llegamos como movimiento democrático a ganar las elecciones, no volvamos a ganar y vuelva esto al pasado, es decir, a Uribe, que ya lo tienen listo”, manifestó.

Contexto: Petro cuestionó traducción de Trump en la que lo llamó “matón” y un periodista que cubre la Casa Blanca le contestó

Y, finalmente, dejó de presente en esa rueda de prensa con medios internacionales: “Yo no voy a estar de acuerdo con eso. Y tiene una segunda consecuencia, y es que en medio de las elecciones ―que prácticamente ya comienzan en Colombia― está la codicia sobre Venezuela”, insistió Petro en el diálogo que tuvo con medios internacionales en la Casa de Nariño.

