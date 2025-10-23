Donald Trump le dijo a Gustavo Petro que es “un líder tonto” y así le respondió el presidente

Conforme pasan los días, se sigue escalando el lenguaje entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Este jueves, 23 de octubre, el mandatario de EE. UU. volvió a arremeter con dureza.

En una declaración, Trump insistió en que Gustavo Petro es un “matón” y un “líder tonto”. Pulla que no pasó desapercibida por el presidente colombiano, quien respondió en su cuenta personal de X.

En el mensaje, el jefe de Estado expresó que Colombia no es “una guardia de las drogas”, insistiendo que su Gobierno ha encaminado una estrategia para atacar el narcotráfico con una interdicción marítima.

Además, en el post, el presidente Gustavo Petro dijo que “las drogas que se producen en Colombia terminan en guaridas en EE. UU. para el consumo para el cual se produce”.

“Los gobiernos en donde se produce y se consumen drogas deben ser capaces de construir estrategias comunes. Colombia es el país de Gabriel García Márquez”, subrayó Petro en su cuenta de X.

Colombia no es una guardia de drogas, de hecho las drogas que se producen en Colombia terminan en guaridas en EEUU para el consumo para el cual se produce.



Los gobiernos en dónde se produce y se consumen drogas deben ser capaces de construir estrategias comunes.



Colombia es el… https://t.co/8ttWSIQtsQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 23, 2025

Sumado a ello, el presidente colombiano afirmó que el Gobierno de Estados Unidos debe priorizar los planes para disminuir los “consumos y lea más a Gabriel García Márquez”.

“Carteles es lo que hemos destruido los colombianos y lo seguiremos hacerlo. Colombia debe separar la mafia del poder político y de la sociedad”, insistió el jefe de Estado, en el mensaje en respuesta al nuevo sablazo de Donald Trump.

Gustavo Petro en la Casa de Nariño | Foto: Presidencia

Entre tanto, en un ejercicio que lideró Gustavo Petro este jueves en la Casa de Nariño, con un diálogo con los medios internacionales, alertó que el “plan final” que tiene Trump es el de interferir en las elecciones presidenciales de Colombia del 2026.

“Porque, además, tienen un segundo correlato que creo que es por el que Trump va, que también es ideológico. Y es que nosotros, que por primera vez llegamos como movimiento democrático a ganar las elecciones, no volvamos a ganar y vuelva esto al pasado, es decir, a Uribe, que ya lo tienen listo”, manifestó.