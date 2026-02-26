Política

Duro choque entre el presidente Petro y la defensora del Pueblo por fallas en el sistema de salud: “la crisis de medicamentos es inocultable”

El encontronazo se dio luego de que le primer mandatario asegurara que la Defensoría actúa bajo fines electorales y que no reconoce los avances del gobierno en materia de salud.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 6:27 a. m.
Defensora del Pueblo, Iris Marín; y Gustavo Petro.
Defensora del Pueblo, Iris Marín; y Gustavo Petro. Foto: Semana/Presidencia.

La tensión entre el Gobierno y los organismos de control sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que la Defensoría del Pueblo respondiera con firmeza a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro, quien había puesto en duda el papel de esa entidad en medio del debate por las muertes de pacientes y la situación del sistema de salud.

La defensora del Pueblo niega fraude electoral: “No tenemos información que nos lleve a constatar la existencia de ese riesgo”

La defensora del Pueblo, Irís Marín, dejó claro que la institución no actúa bajo presiones políticas ni electorales, sino en cumplimiento de su mandato constitucional.

Según explicó, cada alerta o pronunciamiento busca garantizar los derechos fundamentales, especialmente de las poblaciones más vulnerables, y recordó que la salud es un derecho que debe traducirse en acceso real a servicios, tratamientos y medicamentos.

El pronunciamiento se produjo horas después de que el jefe de Estado señalara que entidades como la Defensoría se estarían “apresurando” a emitir conceptos sobre causas de muerte sin esperar los resultados legales definitivos, y sugiriera que algunos sectores han ignorado, según él, los avances del modelo preventivo impulsado por su administración.

Política

Presidente Petro y presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontrarían en Cúcuta el próximo 14 de marzo

Política

Partido Liberal y Partido Conservador anunciaron que no votarán la consulta del 8 de marzo, SEMANA revela su estrategia para la primera vuelta

Política

Elecciones del 8 de marzo: cómo identificar delitos electorales y activar una denuncia formal

Política

Candidatos de Salvación Nacional denuncian que el frente 33 de las disidencias de las Farc los habría declarado objetivo militar

Política

Roy Barreras marca una diferencia con Iván Cepeda: “Yo no necesito una constituyente para cambiar a Colombia”

Política

David Cote, candidato cristiano a la Cámara: “Podemos concluir que el aborto es el principal genocidio del siglo XXI”

Política

Denuncian que Famisanar, intervenida por el Gobierno, habría entregado millonario contrato a empresa en Córdoba donde no hay afiliados

Política

La defensora del Pueblo niega fraude electoral: “No tenemos información que nos lleve a constatar la existencia de ese riesgo”

Política

Defensoría del Pueblo enciende las alarmas: reporta “baja respuesta” del Estado frente a riesgos electorales en municipios vulnerables

Nación

Defensora del Pueblo hace contundente mensaje sobre el caso de Kevin Acosta y responsabiliza al sistema de salud: “Se repetirá”

Defensoría del Pueblo enciende las alarmas: reporta “baja respuesta” del Estado frente a riesgos electorales en municipios vulnerables

Sin embargo, la respuesta fue contundente. Marín aseguró que la crisis en el acceso a medicamentos es evidente y que sus efectos ya se reflejan en el deterioro de la salud y en el empobrecimiento de miles de familias que deben asumir costos que el sistema no está cubriendo oportunamente.

“La crisis de medicamentos es inocultable. Los efectos en el deterioro de la salud de la población también son inocultables. La falta de disponibilidad de medicamentos está generando también empobrecimiento de quienes menos recursos tienen. La falta de una reforma no es justificación para desatender dichas obligaciones. Seguiremos reiterando nuestro llamado a atender la grave crisis”, escribió Marín en su cuenta de X.

Defensora del Pueblo hace contundente mensaje sobre el caso de Kevin Acosta y responsabiliza al sistema de salud: “Se repetirá”
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la defensora del Pueblo, Iris Marín.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la defensora del Pueblo, Iris Marín. Foto: Presidencia/Defensoría del Pueblo

Además, enfatizó que la falta de una reforma estructural no puede servir como argumento para incumplir las obligaciones actuales del Estado, que incluyen desde la prevención hasta el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes.

La Defensoría también recordó que sus investigaciones y propuestas para enfrentar la crisis han sido presentadas al Gobierno y que su labor continuará antes, durante y después del actual periodo electoral.

Más de Política

El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Presidente Petro y presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontrarían en Cúcuta el próximo 14 de marzo

Efraín Cepeda, César Gaviria elecciones

Partido Liberal y Partido Conservador anunciaron que no votarán la consulta del 8 de marzo, SEMANA revela su estrategia para la primera vuelta

Registraduría presentó calendario electoral para las elecciones al Congreso y Presidencia de la República del 2026 Bogota marzo 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Elecciones del 8 de marzo: cómo identificar delitos electorales y activar una denuncia formal

Wilson Ruiz, Germán Rodríguez, Carlos Mejía y Alejandro Bermeo.

Candidatos de Salvación Nacional denuncian que el frente 33 de las disidencias de las Farc los habría declarado objetivo militar

Roy Barreras e Iván Cepeda, precandidatos presidenciales.

Roy Barreras marca una diferencia con Iván Cepeda: “Yo no necesito una constituyente para cambiar a Colombia”

David Cote es candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá.

David Cote, candidato cristiano a la Cámara: “Podemos concluir que el aborto es el principal genocidio del siglo XXI”

Según el congresista Famisanar no tiene afiliados en esa ciudad

Denuncian que Famisanar, intervenida por el Gobierno, habría entregado millonario contrato a empresa en Córdoba donde no hay afiliados

Según el reporte más reciente del CNE, ya se han recibido 3.752 postulaciones de testigos electorales en el exterior

Se amplía el plazo para testigos, auditores y observadores en el exterior: esta es la nueva fecha límite

César Lorduy

César Lorduy, candidato al Senado, propone una semana obligatoria en el Congreso dedicada exclusivamente a la niñez

Noticias Destacadas