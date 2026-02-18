Nación

Defensora del Pueblo hace contundente mensaje sobre el caso de Kevin Acosta y responsabiliza al sistema de salud: “Se repetirá”

El presidente Gustavo Petro afirmó que supuestamente la razón de la muerte del menor habría sido la falta de conocimiento y prevención de su madre.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

18 de febrero de 2026, 8:33 a. m.
La defensora del pueblo Iris Marín Ortiz habla del caso de Kevin Acosta.
La defensora del pueblo Iris Marín Ortiz habla del caso de Kevin Acosta. Foto: SEMANA / API

La Defensoría del Pueblo se pronunció por el caso de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de tan solo siete años que murió por cuenta de supuestas negligencias del sistema de salud al no suministrarle el medicamento que necesitaba.

“Hoy todos somos Kevin Acosta. La muerte de Kevin no es responsabilidad de su mamá, porque el cuidado no es una carga solo de las mujeres y las madres. La mamá no tiene por qué ser revictimizada”, dice la entidad en su cuenta de la red social de X.

Este mensaje tiene relación con lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, quien afirmó que supuestamente la razón de la muerte del menor habría sido la falta de conocimiento y prevención de su madre y no que estaba esperando desde hace dos meses la entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno.

“El cuidado es un derecho humano, igual que la salud. El sistema de salud, en su conjunto, falló en el cuidado de Kevin”, detalló la Defensoría.

Familiar de Kevin le respondió al presidente Petro por revelar la historia clínica del niño

Mamá de Kevin Acosta le responde a Petro y revela la razón por la que no quiso la cirugía: "Es una gran mentira"

Nueva EPS se pronuncia por el caso de Kevin Acosta y entrega el informe técnico integral de la ruta de atención brindada al menor

