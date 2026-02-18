Defensora del Pueblo hace contundente mensaje sobre el caso de Kevin Acosta y responsabiliza al sistema de salud: “Se repetirá”

La Defensoría del Pueblo se pronunció por el caso de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de tan solo siete años que murió por cuenta de supuestas negligencias del sistema de salud al no suministrarle el medicamento que necesitaba.

“Hoy todos somos Kevin Acosta. La muerte de Kevin no es responsabilidad de su mamá, porque el cuidado no es una carga solo de las mujeres y las madres. La mamá no tiene por qué ser revictimizada”, dice la entidad en su cuenta de la red social de X.

“¡Indolente! Su ego no le da para más": siguen las críticas contra Gustavo Petro por declaraciones sobre Kevin Arley Acosta

Este mensaje tiene relación con lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, quien afirmó que supuestamente la razón de la muerte del menor habría sido la falta de conocimiento y prevención de su madre y no que estaba esperando desde hace dos meses la entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno.

“El cuidado es un derecho humano, igual que la salud. El sistema de salud, en su conjunto, falló en el cuidado de Kevin”, detalló la Defensoría.

Nueva EPS se pronuncia por el caso de Kevin Acosta y entrega el informe técnico integral de la ruta de atención brindada al menor

Ante este caso que ha generado consternación en el país, la defensora del pueblo Iris Marín Ortiz hizo un contundente mensaje donde responsabilizó al sistema de salud.

“El cuidado de la salud de Kevin era responsabilidad del sistema de salud, que no tuvo la capacidad de hacer todo a su alcance, de cumplir según sus obligaciones constitucionales, lo previsto en la ley. Si no lo vemos así, se repetirá. Fallamos”, afirmó la funcionaria.

El pequeño fue diagnosticado en su momento con hemofilia A severa, por lo que necesitaba de un medicamento esencial para controlar la enfermedad que terminó con su muerte.

La situación se agravó después de que Kevin se cayera cuando, al parecer, estaba montando bicicleta, por lo que de inmediato fue llevado hasta un centro médico.

“Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos; es un tema de prevención. Pero si el sistema de salud no enseña, pues las mamás no nacen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, afirmó el presidente Petro en el más reciente consejo de ministros.